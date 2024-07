Вижте и чуйте гравитационните вълни, идващи от всички посоки на Вселената

Г равитационните вълни са напълно подходящи за преобразуване в звук. Лекото трептене в момента, в който се случват сблъсъците, вече се е превърнало в малки звуци. Моята мелодия на звънене, в редките случаи, когато телефонът ми има звук, е едно от тези трептения. Сега екипът на Audio Universe изведе данните за гравитационните вълни на съвсем ново ниво.

Визуализацията и озвучаването са блестящи в 3D видео, в което звуците на гравитационните вълни ви удрят от посоката в небето, от която се предполага, че са дошли. Докато се движите наоколо с мишката, телефона или VR очилата, можете да бъдете обсипвани с малките вибрации в пространство-времето.

