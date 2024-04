Анджелина Джоли твърди, че насилието от Брад Пит е „започнало много преди“ инцидента през 2016т.

А нджелина Джоли твърди, че физическото насилие от страна на бившия ѝ съпруг Брад Пит към нея е „започнало доста преди“ инцидента със самолета през 2016 г., който доведе до подаването на молба за развод.

Правният екип на актрисата от "Maleficent" направи бомбени твърдения в опит да пусне съобщения, които да докажат, че звездата от "Боен клуб" отказва да позволи на бившата си съпруга да продаде частта си от тяхната френска винарна Chateau Miraval, освен ако тя не подпише разширително.

„Въпреки че историята на Пит с физическото насилие над Джоли започна много преди пътуването на семейството със самолет през септември 2016 г. от Франция до Лос Анджелис, този полет отбеляза първия път, когато той обърна физическото си насилие и върху децата. След това Джоли веднага го напусна“, се казва в документа.

Адвокатите на Джоли също така твърдят, че Пит е искал тя да „се обвърже чрез договор“ с мълчание, след като той откри през 2021 г., че тя е представила запечатано досие, състоящо се от „имейли, резюмета на очакваните свидетелски показания на семейството и други доказателства“, за да помогне за разрешаването на спора им за попечителство.

По това време Пит се съгласи да закупи акциите на Джоли от френската винарна, но се твърди, че се е отказал, тъй като се страхувал, че запечатаните документи на бившия му „в крайна сметка могат да станат публични“, продължават документите.

Източник, близък до Пит, каза, че Джоли „непрекъснато се опитва да отвлече вниманието от съдебните загуби, като предлага неуместна или неточна информация“ в по-нататъшни съдебни дела.

