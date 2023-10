Виртуални срещи: Как влияят на мозъчната активност

В иртуалните срещи не активират мозъка така, както го правят тези "лице в лице", съобщи ЮПИ. Ново научно изследване показва, че мозъчната активност при различните срещи е различна.

Независимо че при разговор в популярната платформа за видеоконференции Зуум отсреща стои реален човек, мозъкът не реагира по начина, по който го прави на живо, каза Джой Хърш, водещ автор на изследването и професор по психиатрия в "Йейл".

Участниците в проучването за реакциите при срещи на живо са показали по-висока мозъчна активност.

