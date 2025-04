Великден в Уиндзор: Чарлз III и Камила присъстваха на църковната служба

К рал Чарлз и кралица Камила присъстваха на църковна служба по повод Великден в параклиса "Свети Георги" в замъка Уиндзор като част от празничните им Великденски тържества, предаде BBC .

Традиционната служба на Великденските молитви се проведе в капелата от 15-ти век в Уиндзор, Бъркшър.

Повечето други членове на кралското семейство, включително херцогът на Йорк, също присъстваха на службата, с изключение на принца и принцесата на Уелс и техните деца, които прекараха уикенда на почивка в Норфолк.

След службата кралят и кралицата бяха поздравени с "Честит Великден" от присъстващите извън капелата, а кралицата получи букет от цветя.

Britain's King Charles and Queen Camilla briefly greeted onlookers after an Easter service at St George's Chapel in Windsor, an important fixture in the calendar of the monarch, who is supreme governor of the Church of England.



Принц Андрю пристигна с бившата си съпруга Сара, херцогиня на Йорк, в кола, заедно с принцеса Анна и съпруга ѝ сър Тим Лорънс.

Андрю пропусна традиционната среща на кралското семейство по време на Коледа в Сандрингам миналата година заради спекулациите около неговите връзки с предполагаем китайски шпионин.

Принцеса Анна разговаря дълго с декана на Уиндзор, високо уважавания Христофър Коксвърт, докато принц Андрю бързо влезе вътре за службата.

King Charles III and Queen Camilla greet members of the public in Windsor Castle, after the Easter Service at St George's Chapel!



Сестрите принцеса Юджини и принцеса Беатрис бяха придружени от съпрузите си, а херцогът и херцогинята на Единбург пристигнаха заедно със сина си Джеймс.

Докато вървяха към църквата пред тълпата от почитатели на кралското семейство, стана ясно, че 17-годишният Джеймс вече е значително по-висок от баща си, принц Едуард.

В четвъртък кралят и кралицата участваха в традиционната служба на Велики четвъртък, която тази година се проведе в катедралата в Дърам.

Prince Edward , The Duke of Edinburgh and son James, Earl of Wessex attend the traditional Easter Sunday Mattins service at St. George's Chapel, Windsor



Службата последва Великденското послание на краля, което се стремеше да създаде единство между различни религии и да признае тези, които предоставят хуманитарна помощ в конфликти и бедствия.

"Един от парадоксите на нашето човечество е как сме способни на голяма жестокост и голяма доброта", каза той.

Междувременно Великденската проповед, традиционно произнасяна от архиепископа на Кентърбъри и смятана за основното религиозно послание на Църквата на Англия за уикенда, беше произнесена вместо това от архиепископа на Йорк.

В проповедта си архиепископът призова за мир в "разтърсения свят", като изброи Израел и Газа, Украйна, Мианмар, Судан и Конго като "места на конфликти, които разтърсват нашия свят".

Той също така говори срещу "лудостта на един свят, който разделя общностите, създава омраза и насърчава алчността".

Джъстин Уелби, бившият архиепископ на Кентърбъри, подаде оставка през ноември след нарастващо напрежение да се оттегли поради неуспеха си да докладва за случаи на сексуално насилие от страна на Джон Смайт. Но заместникът му още не е назначен.

Архиепископът на Йорк, Стивън Котрел, също е бил подложен на призиви да подаде оставка заради начина, по който се е справил със случая.

В събота лидерът на Римокатолическата църква в Англия и Уелс се помоли за тези, които са попаднали в "безкрайни конфликти" и войни по света в своята проповед за Великденската литургия.

Архиепископът на Уестминстър, кардинал Винсент Никълс, каза: "Молим се за мир. Молим се особено за тези, за които в последно време е било казано, че 'целият ад' ще се изсипе върху тях. Нека това никога да не се случва!"

