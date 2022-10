Неудобна ситуация за Кейт Мидълтън в Северна Ирландия (ВИДЕО)

К ейт Мидълтън попадна в неудобна ситуация по време на посещението си с принц Уилям в Северна Ирландия, пишат от списание People.

По време на разходка принцесата на Уелс поздравява доброжелатели. Когато Кейт се ръкува с една жена, която записва срещата на телефона си, жената я хваща за ръката и изглежда казва на кралската особа:

"Радвам се да се запознаем, но би било по-добре,

ако това бе станало, когато бяхте във вашата собствена страна". Кейт продължава да се усмихва и да се ръкува с други хора, но жената добавя: "Ирландия принадлежи на ирландците".

(бел.ред. - Северна Ирландия е една от четирите съставни части на Обединеното кралство. През годините има обаче спорове и конфликти за това дали тя трябва да бъде част от Обединеното кралство, или да се обедини с Република Ирландия).

When meeting members of the public on her visit to Northern Ireland, the Princess of Wales was challenged by a woman who suggested Kate was not in her own country pic.twitter.com/XtaIXFrn96