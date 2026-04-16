Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания

16 април 2026, 17:38
Podcast7 влиза в дома на 23-годишната Ванеса Тодорова, която притежава впечатляваща колекция от над 1300 фигурки Funko Pop. Фигурките са любима колекционерска придобивка на феновете на филми, музика, телевизионни сериали и комикси.

  • Колекционерската страст: от писания до Funko Pop

23-годишното момиче казва, че колекционерската ѝ страст започва още в тинейджърските ѝ години със събиране на писания. С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания. Истинският бум идва през 2020 г. по време на локдауна от пандемията, когато инвестира сериозни суми в около 30 фигурки. В последствие продължава да разширява колекцията си през онлайн платформи като eBay.

  • От къде идват парите?

Ванеса, която е студентка по история, финансира колекцията си с работа в семейния бизнес, свързан с ресторантьорството. Отрича да гледа на фигурките като инвестиция в бъдещето, с евентуална комерсиална цел. И казва, че фигурките й не се продават. Защото за нея те са хоби и начин за самоизразяване. Нетната стойност на оценените в колекцията ѝ фигурки е  около 9,5 хиляди евро.

Според Pop тракера за Funko колекции, колекцията на Ванеса може да бъде определена като най-голямата на Балканите. Тракерът, който се намира във Великобритания е системата за проследяване на Funko Pop колекции. Съдържа серийните им номера на фигурките, ориентировъчните им цени и позволява на колекционерите да правят списък със своите колекции. Именно според данните от тракера колекцията на Ванеса Тодорова се определя като най-голямата на Балканите. Самата Ванеса подхожда скептично към тази класация, подчертавайки, че хобито ѝ не е надпревара.

  • Успоредна колекция: ретро мечета от 90-те

Освен Funko Pop студентката събира и друга впечатляваща колекция — над 200 керамични мечета от 90-те години, известни като "Precious Moments". Тях  открива случайно в магазин за употребявани стоки и след това започва да ги издирва активно. Мечета, които са създадени от Присила Хилман, са били част от абонаментни програми и сега се продават на високи цени в сайтове като eBay.

  • Бъдещето на хобито и съвет към начинаещи

Младата дама не планира да спира с попълненията в колекциите си, докато има финансовите възможности и пространството да го прави. Можете да предположите, че ценните й придобивки не се трупат по рафтовете на секциите в апартамент. За тях е отделен цял гараж.  Ванеса Тодорова съветва начинаещите колекционери да не се сравняват с други и да не се отказват, независимо дали притежават 2 или 2000 фигурки. Важното е дейността да им носи радост. Споделя, че приятелите и семейството ѝ, понякога да се възмущават от размерите на колекцията, но в крайна сметка приемат това като нейна отличителна черта.

Ванеса Тодорова Funko Pop колекция Колекционерство Хоби Фигурки Най-голямата на Балканите
