Тейлър Суифт с "Грами" за албум на годината за четвърти път

Т ейлър Суифт спечели награда "Грами" за албум на годината и заяви, че е "смаяна", след като влезе в историята на наградата като първият артист, получил четири пъти престижния приз, предаде ДПА.

Американската мегазвезда си осигури най-голямата награда с десетия си студиен албум Midnights, като преди това спечели престижната награда с албума Fearless през 2009 г., отново шест години по-късно с албума "1989" и за последно с Folklore през 2020 година.

Taylor Swift wins Album of the Year for the 4th time at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/DDVmIwrGu7

Докато получаваше 13-та си награда "Грами", Тейлър Суифт обяви и издаването на нов албум. Поп звездата съобщи, че 11-ят ѝ студиен албум, озаглавен The Tortured Poets Department, ще излезе на 19 април.

Били Айлиш изглеждаше зашеметена, когато взе награда "Грами" за песен на годината за баладата си What Was I Made For? 22-годишната певица се справи със силната конкуренция на музикалните титани - Тейлър Суифт, Сиза, Майли Сайръс, Лана Дел Рей, Джон Батист, Дуа Липа и Оливия Родриго, за да грабне голямата награда.

Taylor Swift has set an all-time record at the Grammys as the performer who has the most wins in the album of the year category. “Midnights” won that coveted prize Sunday night, pushing her total to four.https://t.co/OGhwW9W0br pic.twitter.com/uKaPLvR93b