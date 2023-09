Учени превръщат човешки останки в диаманти, ето как

В ъзможно е да превърнете земните си останки в блестящ диамант, съобщава IFLScience.

Диамантите се състоят от чист въглерод, който е подреден в кристал. Повечето от тях са се образували преди 3 милиарда години, дълбоко под повърхността на Земята, при интензивна топлина и високо налягане. Израстването в тези екстремни условия придава на диаманта силно свързана атомна структура, което го прави най-здравото вещество в света.

Perhaps one day you'll become a diamond.https://t.co/iWy1JYrsiC