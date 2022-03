Уил Смит удари в лицето Крис Рок и взе Оскар

У ил Смит нахлу на сцената на наградите "Оскар" и удари комика Крис Рок в лицето, задето се пошегува със съпругата му по време на неделната гала, което накара смаяните зрители да се питат дали е било по сценарий или наистина.

Рок, връчвайки наградата за най-добър документален филм, с комедийна рутина се пошегува, сравнявайки късо подстриганата коса на Джада Пинкет Смит с външността на Деми Мур във филма "Редник Джейн" и предлагайки ѝ да участва в продължението му.

В момента, който предизвика неловко мълчание и объркване, Смит се приближи до Рок и му удари шамар, преди да се върне на мястото си до Джада, крещейки ругатни.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz

Джада Пинкет Смит, която също е актриса, страда от алопеция и публично разкри диагнозата си през 2018 г.

Просълзениятт Смит трябваше да бъде „дръпнат настрана и утешен“ от Дензъл Уошингтън и Тайлър Пери по време на рекламна пауза.

„Уил и Крис, ще решим това като семейство. Точно сега продължаваме с любов“, каза Шон „Диди“ Комбс, представяйки следващия раздел.

Малко след това Уил Смит получи Оскар за най-добър актьор за ролята си в „Крал Ричард“ (Методът „Уилямс“), където играе бащата на шампионките по тенис Серина и Винъс Уилямс.

"I want to apologize to the Academy, I want to apologize to all my fellow nominees," Will Smith says in intense and lengthy remarks that occurred after he hit Chris Rock on the #Oscars stage.https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/IlpBjx8lgD