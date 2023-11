В дълбоките недра на Земята: Откриха останки от сблъсък с друга планета

С еизмолозите знаят от 70-те години на миналия век, че в дълбините на земната мантия има два загадъчни участъка колкото континенти - единият под Африка, а другият под южната част на Тихия океан.

Тези "петна", които са по-тъмни от заобикалящия ги материал, може да са останки от катаклизъм в началото на историята на нашата планета, съобщи Ройтерс.

От този сблъсък се предполага, че се е появила Луната. Той е между първичната Земя и обект с размерите на Марс, наречен Тея. Сблъсъкът, който според най-новите изследвания е настъпил преди 4,46 милиарда години, е изхвърлил в космоса разтопена скала, която е кръжала около Земята и от нея се е образувала Луната. Но късове от Тея може да са останали вътре в Земята, като са потънали към горещото сферично ядро от желязо и никел на нашата планета.

