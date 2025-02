Усмихват ли се кучетата?

М оже ли едно куче да се усмихва? Жена, която имала Шиперке (малка черна порода куче без опашка), попитала:

„Кучето ми няма опашка, за да ми покаже дали е щастливо. Гледала съм лицето му, но никога не изглежда да се усмихва – поне не като хората. Възможно ли е да не разпознавам кучешката усмивка?“

Кучешки емоции

Въпросът не е дали кучетата изпитват емоции, а как ги изразяват.

Чарлз Дарвин пише подробно за емоциите при животните и посочва кучетата като пример, тъй като изглежда изпитват много от същите емоции, които изпитват хората. Конрад Лоренц, носител на Нобелова награда, също анализира широкия спектър от емоции при кучетата, а Марк Бекофф публикува няколко книги за емоционалния свят на кучетата.

Всички тези изследователи стигат до извода, че кучетата изпитват повечето от емоциите, познати на хората, включително страх, гняв, тъга и радост.

Трудно ли е за едно куче да се усмихне?

Кучетата имат по-ограничен набор от лицеви изражения, отколкото хората. Основната причина за това е структурата на муцуната им.

Всички гръбначни животни, с изключение на хората, имат муцуна – лъвове, мечки, алигатори. Муцуната е изградена за сила, а не за гъвкавост.

Тя е мощен инструмент за хващане и захапване, а мускулите, които ѝ придават сила, същевременно ограничават движението на устните. Това намалява броя на лицевите изражения, с които кучетата могат да изразяват емоции. Въпреки това, тези няколко изражения са достатъчно ясни, за да бъдат разпознати.

Как изглежда кучешката усмивка?

Съществува едно специфично изражение, което наподобява усмивка:

Това изражение показва, че кучето се чувства спокойно и доволно. То е най-близкият еквивалент на човешката усмивка.

Проучвания показват, че хората интуитивно разпознават тази кучешка "усмивка" като нещо неагресивно.

