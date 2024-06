Замразен ембрион е заченат година след раждането на майка му

М иналия месец в Тенеси се роди най-дълго замразеният човешки ембрион, който доведе до успешно раждане.

(Във видеото може да научите повече за: Учени създадоха синтетични човешки ембриони)

Ема Рен Гибсън, родена на 25 ноември от д-р Джефри Кийнан, медицински директор на Националния център за донорство на ембриони, е резултат от ембрион, първоначално замразен на 14 октомври 1992 г.

Родителите на Ема, Тина и Бенджамин Гибсън от източната част на Тенеси, признават, че са се почувствали изненадани, когато им е била съобщена точната възраст на размразения на 13 март ембрион от Карол Зомерфелт, директор на ембриологичната лаборатория в Националния център за донорство на ембриони.

Conceived after the year her mom was born. The embryo is just a year younger than the mother who birthed her

Frozen for 24 years.

Called a "snowbaby", which is an embryo frozen and left in storage for possible later birth.



The embryo was thawed March 13 by Carol Sommerfelt,… pic.twitter.com/v1MUnfTbEN