Унгарската сватба на Барбара Палвин и Дилън Спраус: Невероятни кадри от специалния ден (СНИМКИ)

Б арбара Палвин и Дилън Спраус отвориха сватбения си албум в серия от невероятни снимки за британския Vogue.

Известната двойка, съответно на 29 и 30 години, изглеждат невероятно на снимките, които включват магически фотографии, запечатали излизането им от същата църква, в която родителите на Барбара са се венчали преди 34 години, а също и нежни целувки след церемонията.

Заедно със снимките Барбара и Дилън споделиха подробности от красивата си сватба през изминалия уикенд, включително трите дизайнерски рокли, които булката носеше, и унгарската традиция, която почете за специалния си ден.

Говорейки с модната библия, булката и младоженецът размишляваха за годежа си, брака си и всички забавления, които са имали на приема.

Двойката планира провеждането на по-голяма церемония в Калифорния през есента, но за първи път размениха обети пред 115 гости през изминалата събота в имот, собственост на родителите на Барбара, наречен Harlekin Birtok.

"Ще ми трябва известно време, за да свикна да ме наричат госпожа Спроус"- каза унгарският модел Барбара.

„Дилън ме нарича своя съпруга от три години, така че няма много да се приспособява от негова страна. Радваме се, че ще се върнем в Лос Анджелис при домашните си любимци и ще си починем малко - преди да започнем да планираме американската сватба“.

За специалния си ден Барбара носеше три различни рокли - нестандартна рокля без презрамки от Vivienne Westwood, последвана от по-къса рокля, изработена от Philosophy di Lorenzo Serafini, за която тя казва, че я е накарала "да се почувства като модерна принцеса".

В съответствие с унгарската традиция, тя завърши вечерта с червена рокля, в която се преоблече в полунощ. Тя избира унгарския дизайнер MERO, за да създаде визията, която да ѝ помогне да ознаменува прехода си към съпруга.

Барбара обясни за традицията: "Нарича се "menyecske ruha". Трябва да сменя сватбената си рокля в полунощ, защото вече не съм булка, а съпруга".

Тя носи нестандартен чокър, вдъхновен от 90-те години на миналия век, от Tiffany & Co. и чифт обувки Jimmy Choo, които се съчетаваха с цветовете на трите ѝ различни рокли.

Сватбеното тържество било планирано от Барбара и сестра ѝ Анита Палвин, които имат опит в планирането на сватби, тъй като родителите им често са организирали сватби в имота си.

„Не разполагахме с организатор, така че Барбара и сестра ѝ планираха по-голямата част от всичко“, каза Дилън. Те ми казаха, че единствената ми работа е да се появя и да кажа правилното име.

Двойката за първи път си каза "да" в същата църква, в която родителите на Барбара станаха мъж и жена през 1989 г., а след това отново на гражданска церемония на "малък остров в рамките на резерват в имота на родителите на Барбара", пише Vogue.

"Всички хора, които обичаме и за които се грижим, бяха там", казва Барбара за църковната церемония. "Всички плакахме малко. Що се отнася до гражданската церемония, тя казва: "Беше красив момент, който никога няма да забравим".

Дилън каза, че нервите им са се поуспокоили, когато наближила втората церемония: "Тъй като вече бяхме приключили с церемонията в църквата, бяхме малко по-спокойни за втората част. Преди да тръгнем към олтара, бяхме нервни, но щом се погледнахме, започнахме да се смеем и това успокои нервите ни. Разбира се, и двамата накрая се разплакахме".

На приема младоженците се отпуснаха с шотове палинка, традиционна унгарска музика и забавни сватбени игри.

На снимките, получени от Vogue, младоженците изглеждат влюбени, докато позират заедно, разменят си клетви и се забавляват цяла нощ с приятелите и семейството си.

След завръщането си в Лос Анджелис Дилън публикува селфи в Instagram, като обеща на феновете си повече подробности за сватбата в близко бъдеще.

"Току-що кацнах в Лос Анджелис. Благодаря за всички мили съобщения и утре ще публикувам много снимки :)" - написа той

Двойката се сгоди по време на къмпинг с техни приятели през септември 2022 г., но потвърди годежа си едва миналия месец.

THE SPROUSES || #BarbaraPalvin and Dylan Sprouse looking breathtakingly beautiful during their wedding day in Ceglédbercel, Hungary (Jul/15/23)🕊️🤍



📲 | “So thankful to everyone who has supported us over the years. We will never forget the memories we made on this day 🤍 pic.twitter.com/7wA1qcpuFQ