Любопитно

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Учени от Белгия откриха, че Земята може да избегне огнената смърт, която очаква Меркурий и Венера. Според ново астрофизично изследване, бързата загуба на маса на застаряващото Слънце може да изтласка планетата ни в по-безопасна и широка орбита

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 10:26
Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка
Източник: iStock

М оже би все пак няма да се наложи да се подготвяме за неизбежен апокалипсис и пълно заличаване на планетата ни.

Противно на общоприетото схващане в научния свят, Земята всъщност има шанс да оцелее след огнената смърт на Слънцето, която се очаква напълно да погълне най-близките ни космически съседи. Това сочат успокояващите резултати от ново проучване, публикувано в престижното научно списание Astronomy and Astrophysics.

„Настоящите наблюдения на гигантски звезди, сходни по характеристики с нашето Слънце, всъщност сочат, че Земята има реални шансове за оцеляване“, заявява в официално изявление водещият автор на изследването Матс Еселдеурс, изследовател в Института по астрономия към университета КУ Льовен в Белгия.

Еселдеурс и неговият международен екип са проучвали ефектите от неизбежната гибел на централната звезда в нашата система. Очаква се това космическо събитие да се случи след около 5 милиарда години, когато Слънцето напълно ще изчерпи водородното си гориво за термоядрения синтез в ядрото си и впоследствие ще се разшири до стотици пъти над сегашния си размер.

В този процес източникът на светлина в нашата система ще се трансформира първо в червен гигант, след това в още по-масивна „AGB звезда“ (звезда от асимптотичната клонка на гигантите), преди окончателно да изгасне като бяло джудже – нажеженото до червено остатъчно ядро, което остава след смъртта на една звезда.

  • Космическата агония и деликатният баланс

Тези междузвездни предсмъртни агонии ще отключат истински термоядрен ад, за който досега се смяташе, че безпощадно ще погълне Меркурий, Венера и Земята. Въпреки това, след детайлно моделиране на звездната еволюция и изследване на близката умираща звезда L2 Puppis – която предлага перфектна визуална картина на бъдещето на нашето Слънце – учените стигат до извода, че Земята може и да не изчезне в пламъци.

Според по-мрачния, апокалиптичен сценарий, когато Слънцето се раздуе, мощните гравитационни приливни сили ще засмучат Земята навътре и ще я унищожат. Алтернативният и по-надежден сценарий обаче показва, че силният звезден вятър може да накара застаряващото Слънце бързо да загуби огромна част от масата си. Ако това се случи, гравитационното му влияние над нас ще отслабне значително и това ще позволи на Земята да се измести на по-безопасно разстояние, преди да бъде достигната от разширяващата се обвивка.

Крайният резултат зависи изцяло от скоростта, с която Слънцето ще губи своята маса.

„Съдбата на Земята е заложена в деликатен баланс между тези два ефекта. Ако доминират приливните взаимодействия, Земята ще бъде погълната. Но ако надделее загубата на маса, планетата ни ще се измести в по-широка и далечна орбита“, обяснява Еселдеурс.

Тъй като точната скорост на изхвърляне на маса при застаряващите звезди все още е предмет на научни дебати, екипът подчертава, че са необходими „по-прецизни астрономически наблюдения“, преди да се обяви финалната прогноза за бъдещето на Земята.

  • Лошата новина за човечеството

Макар новината за оцеляването на самото скалисто тяло на Земята да е оптимистична, за нейните обитатели тя няма да има значение. Лошата новина е, че и при двата сценария човешката раса няма как да оцелее.

Слънцето, което в момента се намира точно по средата на своя жизнен цикъл, ще продължи стабилно да преобразува водород в хелий. В този процес то неизбежно ще става все по-горещо, по-ярко и по-негостоприемно за каквито и да било форми на живот. Според данни на научното издание Gizmodo, океаните ще се изпарят, а атмосферата ще изчезне милиарди години преди Слънцето да достигне до своя окончателен край.

Така че, докато самата ни планета технически притежава потенциала да преживее този космически Армагедон, за човечеството краят е предрешен много по-рано.

Редактор: Стела Христова
Слънце Земя бъдещето на Земята апокалипсис оцеляване червен гигант звездна еволюция астрономия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 4 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 20 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 17 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

България Преди 7 минути

Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се"

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Технологии Преди 42 минути

В интернет има много съвети как да подобрим покритието на домашната безжична мрежа. Един от тях набира голяма популярност напоследък, защото обещава голяма ефективност с минимални усилия. Реални тестове обаче показват, че това не е точно така

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Свят Преди 1 час

Националният отбор на САЩ си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026 след инфарктна победа с 2:0 над Босна и Херцеговина. Герой за американците стана Малик Тилман, който реши мача с феноменален пряк свободен удар

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

Любопитно Преди 1 час

България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса след историческата победа на Дарa

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Парите ни Преди 1 час

Pеалните реформи ще бъдат заложени в бюджета за 2027 г.

<p>Любов на 442 метра височина:&nbsp;Предложението за брак на &bdquo;Емпайър Стейт&ldquo; завърши с арест</p>

Любов на 442 метра височина: След предложението за брак на върха на „Емпайър Стейт“ последва арест

Свят Преди 1 час

Двойката е проникнала в ограничена зона на небостъргача и е разгънала транспарант на върха.

Киев

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Свят Преди 1 час

Сред „значителния брой“ жертви има и деца. „Врагът за пореден път умишлено взема на прицел жилищни райони и убива цивилни“, казаТимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев

<p>Агресивен психично болен мъж тормози столична поликлиника вече десетилетие</p>

Агресивен психично болен мъж тормози III ДКЦ в София вече десетилетие

България Преди 2 часа

Лекари и служители многократно са подавали сигнали, но след всяка хоспитализация мъжът отново се връща

Следващият кръг преговори между САЩ и Иран ще бъде след погребението на Хаменей

Следващият кръг преговори между САЩ и Иран ще бъде след погребението на Хаменей

Свят Преди 3 часа

Катар и Пакистан посредничат в разговорите, които целят постигане на политическо споразумение

<p>Вучич с ход по модела на Путин? Заговори за оставка и нова власт</p>

Сръбският вариант на "модела Путин“: Александър Вучич планира оставка и завръщане като премиер

Свят Преди 3 часа

Сръбският държавен глава допуска предсрочни парламентарни избори още тази есен, докато протестите срещу управлението продължават

<p>Денят, в който дрехата на Божията майка промени историята на християнството</p>

Какъв празник отбелязва Църквата днес - полагането на честната дреха на Света Богородица

Любопитно Преди 3 часа

Светинята е пренесена от Назарет в Константинопол и векове наред е почитана като една от най-ценните реликви на Църквата

Смъртоносна хеморагична треска: "Марбург" взе живота на дете в Уганда

Смъртоносна хеморагична треска: "Марбург" взе живота на дете в Уганда

Свят Преди 3 часа

Здравните власти съобщават, че няма активни случаи, а Световната здравна организация следи развитието на ситуацията

Американски военен изчезна след авария на хеликоптер в Арабско море

Американски военен изчезна след авария на хеликоптер в Арабско море

Свят Преди 3 часа

Причините за инцидента с MH-60S Seahawk се разследват

<p>&bdquo;Знаехме в какво се забъркваме&ldquo;: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия</p>

„Знаехме в какво се забъркваме“: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия

Свят Преди 4 часа

Двамата предприемачи са обвинени в 65 нарушения на германския Закон за външната търговия, а доставките са преминавали през Киргизстан и Турция

<p>След години на рекорди: Мигрантите през Ламанша намаляха с над 40%</p>

Лондон отчете значителен спад на нелегалните преминавания през Ламанша

Свят Преди 4 часа

Данните на британското Министерство на вътрешните работи показват значителен спад на нелегалните преминавания, докато Лондон подготвя нови мерки срещу незаконната миграция

.

Чудото Чернобил: Черна гъба „яде“ радиация и процъфтява в най-опасното място на Земята

Любопитно Преди 4 часа

Учени откриха черна гъба в разрушения чернобилски реактор, която използва радиацията, за да расте. Уникалният организъм вече се тества на МКС и може да послужи за жив щит на астронавтите в Космоса

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Карлос Насар с тайно парти изненада за любимата си, подари й светлинно шоу

Edna.bg

Линдзи Лоън на 40: Историята на едно трудно, но вдъхновяващо завръщане

Edna.bg

Официално - Олимпиакос взе още един баскетболист с български паспорт

Gong.bg

Ноле спретна шоу! Уплаши момиче и предизвика голф легенда

Gong.bg

Свидетел на инцидента с воден атракцион край Ахелой: Въпреки скалите той продължи да ги води със скорост и да прави завои

Nova.bg

Бури, валежи или слънце: Какво време ни очаква в първите дни на месец юли

Nova.bg