Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

М оже би все пак няма да се наложи да се подготвяме за неизбежен апокалипсис и пълно заличаване на планетата ни.

Противно на общоприетото схващане в научния свят, Земята всъщност има шанс да оцелее след огнената смърт на Слънцето, която се очаква напълно да погълне най-близките ни космически съседи. Това сочат успокояващите резултати от ново проучване, публикувано в престижното научно списание Astronomy and Astrophysics.

Shocking new theory suggests Earth could survive the death of the Sun after all https://t.co/8lyMX7D6fZ pic.twitter.com/hXbij8AIlr — New York Post (@nypost) July 1, 2026

„Настоящите наблюдения на гигантски звезди, сходни по характеристики с нашето Слънце, всъщност сочат, че Земята има реални шансове за оцеляване“, заявява в официално изявление водещият автор на изследването Матс Еселдеурс, изследовател в Института по астрономия към университета КУ Льовен в Белгия.

Еселдеурс и неговият международен екип са проучвали ефектите от неизбежната гибел на централната звезда в нашата система. Очаква се това космическо събитие да се случи след около 5 милиарда години, когато Слънцето напълно ще изчерпи водородното си гориво за термоядрения синтез в ядрото си и впоследствие ще се разшири до стотици пъти над сегашния си размер.

В този процес източникът на светлина в нашата система ще се трансформира първо в червен гигант, след това в още по-масивна „AGB звезда“ (звезда от асимптотичната клонка на гигантите), преди окончателно да изгасне като бяло джудже – нажеженото до червено остатъчно ядро, което остава след смъртта на една звезда.

Космическата агония и деликатният баланс

Тези междузвездни предсмъртни агонии ще отключат истински термоядрен ад, за който досега се смяташе, че безпощадно ще погълне Меркурий, Венера и Земята. Въпреки това, след детайлно моделиране на звездната еволюция и изследване на близката умираща звезда L2 Puppis – която предлага перфектна визуална картина на бъдещето на нашето Слънце – учените стигат до извода, че Земята може и да не изчезне в пламъци.

Според по-мрачния, апокалиптичен сценарий, когато Слънцето се раздуе, мощните гравитационни приливни сили ще засмучат Земята навътре и ще я унищожат. Алтернативният и по-надежден сценарий обаче показва, че силният звезден вятър може да накара застаряващото Слънце бързо да загуби огромна част от масата си. Ако това се случи, гравитационното му влияние над нас ще отслабне значително и това ще позволи на Земята да се измести на по-безопасно разстояние, преди да бъде достигната от разширяващата се обвивка.

Крайният резултат зависи изцяло от скоростта, с която Слънцето ще губи своята маса.

Using complex climate models, researchers have pinned down the point at which life will no longer be able to survive on Earth. https://t.co/esQbdraqJ4 — Live Science (@LiveScience) July 1, 2026

„Съдбата на Земята е заложена в деликатен баланс между тези два ефекта. Ако доминират приливните взаимодействия, Земята ще бъде погълната. Но ако надделее загубата на маса, планетата ни ще се измести в по-широка и далечна орбита“, обяснява Еселдеурс.

Тъй като точната скорост на изхвърляне на маса при застаряващите звезди все още е предмет на научни дебати, екипът подчертава, че са необходими „по-прецизни астрономически наблюдения“, преди да се обяви финалната прогноза за бъдещето на Земята.

As the sun expands over the coming billions of years, Earth will become inhospitable to any life more complex than a microbe – but that might take longer than we thought https://t.co/QBFB9IvWHL — New Scientist (@newscientist) July 2, 2026

Лошата новина за човечеството

Макар новината за оцеляването на самото скалисто тяло на Земята да е оптимистична, за нейните обитатели тя няма да има значение. Лошата новина е, че и при двата сценария човешката раса няма как да оцелее.

Слънцето, което в момента се намира точно по средата на своя жизнен цикъл, ще продължи стабилно да преобразува водород в хелий. В този процес то неизбежно ще става все по-горещо, по-ярко и по-негостоприемно за каквито и да било форми на живот. Според данни на научното издание Gizmodo, океаните ще се изпарят, а атмосферата ще изчезне милиарди години преди Слънцето да достигне до своя окончателен край.

Така че, докато самата ни планета технически притежава потенциала да преживее този космически Армагедон, за човечеството краят е предрешен много по-рано.