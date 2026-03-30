8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

С лънцето е било постоянният спътник на Земята още откакто нашата планета се е появила. Но ако Слънцето внезапно изчезне, какво би станало с нашия дом?

За да разберем съдбата на Земя без Слънце, е важно да знаем как са възникнали и двете. Слънцето се е формирало преди около 4,6 милиарда години, когато огромен въртящ се облак от газ и прах се е сринал навътре в себе си и се е кондензирал, създавайки най-големия обект в това, което по-късно ще стане нашата Слънчева система, и в крайна сметка е достигнал температура от 27 милиона градуса по Фаренхайт (15 милиона градуса по Целзий) в своето ядро.

Голяма част от останалия материал наоколо след това се е слепил, за да образува Земята и другите скалисти планети, включително Меркурий, Венера и Марс, както и луни и астероиди. От своето формиране Земята е била силно зависима от своята звезда. Гравитационното привличане на Слънцето държи нашата планета в орбита в „зоната на Златокоска“ – точното разстояние от звездата, където не е нито твърде горещо, нито твърде студено, за да съществува водата в течно състояние на повърхността на планетата. Слънцето също така задвижва фотосинтезата и водните цикли и осигурява слънчева светлина и топлина, които влияят върху нашия климат. Освен това ултравиолетовата светлина на Слънцето помага на нашите тела да произвеждат витамин D, който е необходим за здрави кости и зъби.

Ако Слънцето внезапно изчезне, Земята и огромното мнозинство от живота биха изпаднали в тежко положение. Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“, каза Тимъти Кронин, доцент по атмосферни науки в MIT, пред Live Science по имейл.

Поне за 8 минути и 20 секунди никой няма да разбере, че Слънцето е изчезнало – толкова време отнема на светлината от Слънцето да достигне до Земята. През това време „почти със сигурност няма да имаме представа, че нещо се е случило“, каза Кронин.

След това ще започнат истинските проблеми.

След осемминутната „лебедова песен“ на Слънцето ще настъпи „внезапно затъмнение“, каза Кронин. Без слънчева светлина изкуственото осветление от електричество, нефт или газ ще бъде основният начин да продължим да генерираме светлина, заедно с огън, биолуминесценция и флуоресценция. Ще изгубим представа за ден и нощ. Луната, която отразява светлината на Слънцето, ще стане напълно тъмна, макар че далечните звезди в небето ще останат видими. А без масата и гравитацията на Слънцето, които държат планетите и другите небесни тела в орбита, „всички планети ще отлетят в посоката на сегашното си движение“, каза Кронин.

Но човечеството ще има по-непосредствени проблеми от това да отлети в междузвездното пространство. Липсата на слънчева светлина означава, че жизненоважни процеси, като отглеждането на храна, ще станат много по-сложни.

Фотосинтезиращите организми ще загинат, каза Майкъл Съмърс, професор по планетарни науки и астрономия в Университета „Джордж Мейсън“ във Вирджиния, пред Live Science. Повечето растения, които не се отглеждат под изкуствено осветление, бързо ще започнат да страдат. И макар че някои „може да останат в покой седмици до месеци, както правят през зимата, в крайна сметка всички фотосинтезиращи организми ще умрат“.

Гъбите, от своя страна, се хранят с жива или мъртва материя и „ще има огромно количество мъртъв материал на разположение“, каза Съмърс. Така че гъбите вероятно няма да умрат от липса на храна, а от студа.

Студена планета

Няма да отнеме много време ледените температури да променят Земята такава, каквато я познаваме.

Първоначално Земята ще се охлажда средно с приблизително 36 градуса по Фаренхайт (20 градуса по Целзий) на всеки 24 часа, каза Съмърс. „Това потапя почти целия свят под точката на замръзване само за два до три дни“, макар че с понижаването на температурата дневната промяна ще намалява, каза той. Малки водоеми могат да замръзнат в рамките на седмица, докато езерата може да отнемат седмици или месеци. Океаните могат да се задържат „в продължение на много години, може би десетилетия“, а на определени места, като „най-дълбоките части на океаните, където има вулкани, те могат да останат течни потенциално толкова дълго, колкото продължат вулканите“, каза Съмърс. „И това може да са милиарди години“.

За да разберем колко студена в крайна сметка ще стане Земята, нека разгледаме Плутон. В момента Плутон е „около 40 пъти по-далеч от Слънцето, отколкото е Земята, и температурата там сега е около -400 градуса по Фаренхайт (-240 °C)“, каза Съмърс. „След като Земята бъде изхвърлена извън нашата Слънчева система, тя много бързо ще се отдалечи много повече от Плутон“.

Но температурата на Земята няма да достигне абсолютната нула, благодарение на Големия взрив, случил се преди около 13,8 милиарда години. Дори „най-ниските температури във Вселената са ограничени от топлината, останала от Големия взрив“, каза Съмърс. „Вземете който и да е обект много далеч от звезда и го оставете да се охлажда милион години“, и той все още ще остане на няколко градуса над абсолютната нула. Температурата на остатъчното излъчване, известно като космически микровълнов фон, е около -454 °F (-270 °C), докато абсолютната нула е малко по-студена — около -459 °F (-273 °C).

При такива свръхниски температури човешката цивилизация и по-голямата част от живота почти сигурно ще се сринат. „Възможно е хората да оцелеят под земята в пещери, поддържани от геотермална или ядрена енергия, с растения, отглеждани под изкуствено осветление“, каза Кронин, „но това би било събитие на изчезване, което прави всички останали да изглеждат незначителни“.

Какво би оцеляло?

Едно нещо, което може би ще оцелее? Почти микроскопични животни, наречени тардигради, известни също като водни мечки. „Грознички малки създания“, каза Съмърс, но „трудни за убиване“. Те могат да бъдат облъчвани с радиация или потапяни в определени видове алкохол и пак да оцелеят; може би удар с чук би ги убил, предположи той. „Иначе те са почти една от най-издръжливите форми на живот на Земята“.

По същия начин бактерии, които не изискват фотосинтеза, като видове, живеещи около дълбоководни отвори, вероятно също биха оцелели. Това е така, защото някои микроби, включително определени бактерии и археи, използват хемосинтеза вместо фотосинтеза, за да „се хранят с химични връзки в скали и минерали“, добави Съмърс.

За щастие на човечеството няма причина да вярваме, че Слънцето ще изчезне за миг. С течение на времето обаче Слънцето ще умре. То ще продължи да създава топлина и светлина още около 5 милиарда години, но след като горивото му се изчерпи, ще се разшири в червен гигант, поглъщайки Меркурий и Венера и вероятно Земята. Независимо от това хората вероятно няма да просъществуват толкова дълго; очаква се постепенното увеличаване на яркостта на Слънцето да изпари океаните на Земята след малко повече от един милиард години.

Макар тези въздействия да са далеч в бъдещето, Съмърс казва, че е важно да се разглеждат възможните резултати. Когато „разбираме повече за звездите и как те могат да се променят с времето, в кратки и дълги мащаби, ние разбираме по-добре Вселената“.