Любопитно

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

30 март 2026, 14:46
Източник: iStock/GettyImages

С лънцето е било постоянният спътник на Земята още откакто нашата планета се е появила. Но ако Слънцето внезапно изчезне, какво би станало с нашия дом?

За да разберем съдбата на Земя без Слънце, е важно да знаем как са възникнали и двете. Слънцето се е формирало преди около 4,6 милиарда години, когато огромен въртящ се облак от газ и прах се е сринал навътре в себе си и се е кондензирал, създавайки най-големия обект в това, което по-късно ще стане нашата Слънчева система, и в крайна сметка е достигнал температура от 27 милиона градуса по Фаренхайт (15 милиона градуса по Целзий) в своето ядро.

Голяма част от останалия материал наоколо след това се е слепил, за да образува Земята и другите скалисти планети, включително Меркурий, Венера и Марс, както и луни и астероиди. От своето формиране Земята е била силно зависима от своята звезда. Гравитационното привличане на Слънцето държи нашата планета в орбита в „зоната на Златокоска“ – точното разстояние от звездата, където не е нито твърде горещо, нито твърде студено, за да съществува водата в течно състояние на повърхността на планетата. Слънцето също така задвижва фотосинтезата и водните цикли и осигурява слънчева светлина и топлина, които влияят върху нашия климат. Освен това ултравиолетовата светлина на Слънцето помага на нашите тела да произвеждат витамин D, който е необходим за здрави кости и зъби.

Ако Слънцето внезапно изчезне, Земята и огромното мнозинство от живота биха изпаднали в тежко положение. Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“, каза Тимъти Кронин, доцент по атмосферни науки в MIT, пред Live Science по имейл.

Поне за 8 минути и 20 секунди никой няма да разбере, че Слънцето е изчезнало – толкова време отнема на светлината от Слънцето да достигне до Земята. През това време „почти със сигурност няма да имаме представа, че нещо се е случило“, каза Кронин.

След това ще започнат истинските проблеми.

След осемминутната „лебедова песен“ на Слънцето ще настъпи „внезапно затъмнение“, каза Кронин. Без слънчева светлина изкуственото осветление от електричество, нефт или газ ще бъде основният начин да продължим да генерираме светлина, заедно с огън, биолуминесценция и флуоресценция. Ще изгубим представа за ден и нощ. Луната, която отразява светлината на Слънцето, ще стане напълно тъмна, макар че далечните звезди в небето ще останат видими. А без масата и гравитацията на Слънцето, които държат планетите и другите небесни тела в орбита, „всички планети ще отлетят в посоката на сегашното си движение“, каза Кронин.

Но човечеството ще има по-непосредствени проблеми от това да отлети в междузвездното пространство. Липсата на слънчева светлина означава, че жизненоважни процеси, като отглеждането на храна, ще станат много по-сложни.

Фотосинтезиращите организми ще загинат, каза Майкъл Съмърс, професор по планетарни науки и астрономия в Университета „Джордж Мейсън“ във Вирджиния, пред Live Science. Повечето растения, които не се отглеждат под изкуствено осветление, бързо ще започнат да страдат. И макар че някои „може да останат в покой седмици до месеци, както правят през зимата, в крайна сметка всички фотосинтезиращи организми ще умрат“.

Гъбите, от своя страна, се хранят с жива или мъртва материя и „ще има огромно количество мъртъв материал на разположение“, каза Съмърс. Така че гъбите вероятно няма да умрат от липса на храна, а от студа.

Студена планета

Няма да отнеме много време ледените температури да променят Земята такава, каквато я познаваме.

Първоначално Земята ще се охлажда средно с приблизително 36 градуса по Фаренхайт (20 градуса по Целзий) на всеки 24 часа, каза Съмърс. „Това потапя почти целия свят под точката на замръзване само за два до три дни“, макар че с понижаването на температурата дневната промяна ще намалява, каза той. Малки водоеми могат да замръзнат в рамките на седмица, докато езерата може да отнемат седмици или месеци. Океаните могат да се задържат „в продължение на много години, може би десетилетия“, а на определени места, като „най-дълбоките части на океаните, където има вулкани, те могат да останат течни потенциално толкова дълго, колкото продължат вулканите“, каза Съмърс. „И това може да са милиарди години“.

За да разберем колко студена в крайна сметка ще стане Земята, нека разгледаме Плутон. В момента Плутон е „около 40 пъти по-далеч от Слънцето, отколкото е Земята, и температурата там сега е около -400 градуса по Фаренхайт (-240 °C)“, каза Съмърс. „След като Земята бъде изхвърлена извън нашата Слънчева система, тя много бързо ще се отдалечи много повече от Плутон“.

Но температурата на Земята няма да достигне абсолютната нула, благодарение на Големия взрив, случил се преди около 13,8 милиарда години. Дори „най-ниските температури във Вселената са ограничени от топлината, останала от Големия взрив“, каза Съмърс. „Вземете който и да е обект много далеч от звезда и го оставете да се охлажда милион години“, и той все още ще остане на няколко градуса над абсолютната нула. Температурата на остатъчното излъчване, известно като космически микровълнов фон, е около -454 °F (-270 °C), докато абсолютната нула е малко по-студена — около -459 °F (-273 °C).

При такива свръхниски температури човешката цивилизация и по-голямата част от живота почти сигурно ще се сринат. „Възможно е хората да оцелеят под земята в пещери, поддържани от геотермална или ядрена енергия, с растения, отглеждани под изкуствено осветление“, каза Кронин, „но това би било събитие на изчезване, което прави всички останали да изглеждат незначителни“.

Какво би оцеляло?

Едно нещо, което може би ще оцелее? Почти микроскопични животни, наречени тардигради, известни също като водни мечки. „Грознички малки създания“, каза Съмърс, но „трудни за убиване“. Те могат да бъдат облъчвани с радиация или потапяни в определени видове алкохол и пак да оцелеят; може би удар с чук би ги убил, предположи той. „Иначе те са почти една от най-издръжливите форми на живот на Земята“.

По същия начин бактерии, които не изискват фотосинтеза, като видове, живеещи около дълбоководни отвори, вероятно също биха оцелели. Това е така, защото някои микроби, включително определени бактерии и археи, използват хемосинтеза вместо фотосинтеза, за да „се хранят с химични връзки в скали и минерали“, добави Съмърс.

За щастие на човечеството няма причина да вярваме, че Слънцето ще изчезне за миг. С течение на времето обаче Слънцето ще умре. То ще продължи да създава топлина и светлина още около 5 милиарда години, но след като горивото му се изчерпи, ще се разшири в червен гигант, поглъщайки Меркурий и Венера и вероятно Земята. Независимо от това хората вероятно няма да просъществуват толкова дълго; очаква се постепенното увеличаване на яркостта на Слънцето да изпари океаните на Земята след малко повече от един милиард години.

Макар тези въздействия да са далеч в бъдещето, Съмърс казва, че е важно да се разглеждат възможните резултати. Когато „разбираме повече за звездите и как те могат да се променят с времето, в кратки и дълги мащаби, ние разбираме по-добре Вселената“.

По темата

Източник: Live Science    
Последвайте ни
Извънредна видеоконферентна среща заради войната в Близкия изток на министрите на енергетиката в ЕС

Трагедията на

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Любопитно Преди 10 минути

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

България Преди 24 минути

Незабавно са започнали следствени действия по делото

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

България Преди 50 минути

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Снимката е илюстративна

Човекът, който пада 40 минути: Невероятното оцеляване на пилота Уилям Ранкин

Свят Преди 54 минути

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Любопитно Преди 1 час

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Любопитно Преди 1 час

Снимките на новия сериал „Tomb Raider“ със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

България Преди 1 час

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

Мощно земетресение край бреговете на Вануату

Свят Преди 1 час

Трусът е бил на дълбочина около 116 километра

Красимир Балъков на 60: Легендата на българския футбол показа неподозиран талант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист

МВнР с реакция за недопускането на латинския патриарх на Йерусалим до "Божи гроб"

България Преди 2 часа

Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим, посочват от ведомството

Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

Любопитно Преди 2 часа

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет

,

Пренасочват болните с морбили от Врачанско към Плевен: Капацитетът в Бяла Слатина е изчерпан

България Преди 2 часа

Заради изчерпания капацитет във Врачанско, новите случаи на морбили ще се транспортират към УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен

Принцеса Беатрис и принцеса Юджини на градинското парти в Бъкингамския дворец през 2024 г.

С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

Любопитно Преди 2 часа

За външния свят принцеса Беатрис и принцеса Юджини изглеждат сякаш са откъснати от останалата част на кралското семейство, докато последствията от скандала с връзките на баща им Андрю с педофила Джефри Епстайн продължават

Международната космическа станция (МКС)

Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

Свят Преди 2 часа

Лекарите са в недоумение след първата медицинска евакуация в историята на НАСА. Майк Финке разказа за мига, в който гласът му изчезнал на борда на МКС: „Беше напълно неочаквано“. Научете защо 549 дни в безтегловност може да са причината

<p>Предупреждение за опасни &bdquo;разрушителни&ldquo; градуси през седмицата на Пълнолунието</p>

Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

Любопитно Преди 2 часа

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

Какво е синдромът на Алиса в Страната на чудесата - неврологичното състояние, което засяга децата

Любопитно Преди 2 часа

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

„Спасители на плажа“ се завръща: какво да очакваме от новия сезон на култовия сериал

Edna.bg

Диляна Попова ще си партнира със сръбски и полски звезди в „Такси за Рая"

Edna.bg

Бивша звезда на Тотнъм: В клуба е пълна бъркотия, ръководството е виновно

Gong.bg

Очаквайте НА ЖИВО: България - Индонезия, съставите

Gong.bg

Гюров от Киев: Украйна впечатлява със сила и устойчивост, въпреки войната

Nova.bg

Делото “Хасърджиев”: Обвинения в блудство, порнографски материали и риск от заразяване с венерически болести

Nova.bg