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Изгубените светове: Липсват ли планети в Слънчевата система и как Уран ще разкрие тайната

Компютърни симулации показват, че в миналото около Слънцето са се въртели много повече светове. Вижте как странният леден гигант ще разплете мистерията с изчезналите планети

9 юни 2026, 06:46
Изгубените светове: Липсват ли планети в Слънчевата система и как Уран ще разкрие тайната
Източник: IStock

В ъзможно ли е в нашата космическа съседка някога да са съществували цели планети, които днес просто са изчезнали? Този интригуващ въпрос вълнува астрономите все по-силно. Нови изследвания и компютърни симулации карат учените да вярват, че Слънчевата система днес е едно доста „опустошено“ място и че мистериозният леден гигант Уран крие ключа към разгадаването на тази космическа криминална загадка.

Когато погледнем към съвременната карта на Слънчевата система, виждаме подреден и стабилен космически дом с осем планети. Компютърните модели на ранната вселена обаче показват съвсем различно минало. В зората на своето създаване, преди около 4,5 милиарда години, нашата система е била истинско бойно поле.

Според астрофизиците тогава са се оформили много повече планети (вероятно десетки), които са се борили за пространство в хаотичния протопланетарен диск около младото ни Слънце.

Космическото прогонване

Какво се е случило с липсващите планети? Учените посочват два основни сценария:

  • Катастрофални сблъсъци: Част от протопланетите буквално са се разбили една в друга, раждайки по-големи светове (подобно на сблъсъка на Земята с обекта Тея, родил нашата Луна).
  • Гравитационно изхвърляне: Огромната гравитация на новородените Юпитер и Сатурн е действала като космическа прашка. Тя е изхвърлила десетки по-малки планети извън пределите на Слънчевата система, превръщайки ги в т.нар. „планети сираци“, които днес скитат сами в тъмнината на междузвездното пространство.

Защо точно Уран държи ключа към истината?

Уран е една от най-странните и слабо проучени планети в нашето семейство. За разлика от всички останали светове, които се въртят като пумпали, Уран буквално се търкаля по орбитата си – неговата ос на въртене е наклонена на невероятните 98 градуса. Той е наклонен изцяло „настрани“.

Учените са убедени, че това не е случайност. Единственото логично обяснение за тази странна аномалия е, че в ранната история на Слънчевата система Уран е претърпял брутален, колосален сблъсък с друго огромно космическо тяло (вероятно протопланета с размерите на Земята).

Именно съставът на Уран, неговите пръстени и уникалните му луни пазят химическия и физически отпечатък от този сблъсък. Изследването на ледения гигант ще помогне на астрономите да разберат какви са били характеристиките на изчезналите планети и как точно се е пренаредила Слънчевата система, за да придобие вида, който познаваме днес.

Източник: TOI    
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