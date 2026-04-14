Любопитно

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

14 април 2026, 11:07
Източник: iStock/GettyImages

Т ова е краят на света, какъвто го познаваме и той идва много по-скоро, отколкото мислим. Екип от изследователи значително намали досегашната оценка за това след колко време Вселената ще престане да съществува.

Досега учените смятаха, че ще са необходими 10¹¹⁰⁰ години, докато последните обекти в космоса изчезнат завинаги – това е 1, следвано от 1100 нули, казано по-просто.

Но ново изследване, публикувано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics от трима учени от университета Радбауд в Нидерландия, предполага, че реалната стойност е по-близо до 10⁷⁸ години, или 1, последвано от „само“ 78 нули, пише Science Aim, цитирано от The New York Post.

Да няма съмнение, 10⁷⁸ години е изключително, изключително дълъг период. Но разликата между 10⁷⁸ и 10¹¹⁰⁰ години е толкова огромна, че е немислима за човешкия ум

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици.

Хокинг обяснява процеса в множество книги и лекции през годините: на границата на черните дупки се образува двойка временни частици и вместо да се унищожат взаимно, едната избягва, докато другата бива погълната от космическата бездна. Оцелялата частица след това получава енергия от самата черна дупка.

Хокинг предполага, че в „извънредно дълги времеви мащаби“ черните дупки губят маса и в крайна сметка напълно се изпаряват, нещо, което противоречи на теорията на относителността на Алберт Айнщайн, според която черните дупки могат само да нарастват.

Същите изследователи зад новото проучване – експертът по черни дупки Хайно Фалке, квантовият физик Михаел Вондрак и математикът Валтер ван Суйлеком – още в публикация от 2023 г. твърдят, че радиацията на Хокинг не засяга само черните дупки, а може да има същия ефект върху всеки обект в космоса, който има гравитационно поле.

Новото изследване надгражда предишната им работа, като разглежда 10 типа небесни обекти, за да определи колко време би било необходимо всеки от тях напълно да се „изпари“ под въздействието на подобна на Хокинг радиация, в зависимост от плътността им.

Най-впечатляващото откритие се отнася до белите джуджета — изключително плътни, изстиващи остатъци от звезди като нашето Слънце, които вече са изразходвали горивото си.

Според изданието около 97% от звездите в галактиката Млечен път един ден ще се превърнат в бели джуджета, които според новото изследване ще изчезнат след приблизително 10⁷⁸ години.

Смята се, че Вселената е на около 13.8 милиарда години, или 10¹⁰ години, което означава, че новата оценка за продължителността ѝ надхвърля сегашната ѝ възраст с фактор от 10⁶⁸, или 1, последвано от 68 нули, посочва източникът.

„Така че окончателният край на Вселената идва много по-скоро, отколкото се очакваше, но за щастие това все още отнема изключително дълго време“, казва водещият автор Хайно Фалке.

По темата

Източник: The New York Post    
край на Вселената Радиация на Хокинг Черни дупки Бели джуджета Продължителност на Вселената Космология Стивън Хокинг Ново проучване Изпаряване на обекти Мащаби на времето
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

