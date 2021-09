Кралски източник: Уилям и Кейт са готови да оглавят монархията

С мята се, че принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън засилват ролята си на висши кралски особи в името на бъдещето на монархията, съобщава Fox News.

39-годишният Уилям е втори по ред за кралския трон след баща си принц Чарлз.

Бившият личен секретар на херцога и херцогинята на Кеймбридж, Джейми Лутър-Пинкъртън заяви, че кралската двойка се подкрепят напълно, независимо от различния им произход.

