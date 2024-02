След победата на "Супербоул": Травис Келси и Тейлър Суифт споделиха страстна целувка

Т равис Келси подпечата своята победа в "Супербоул" за 2024 г. със страстна целувка с Тейлър Суифт!

След като "Chiefs" победиха "San Francisco 49ers4 с резултат 25-22 на Allegiant Stadium в Лас Вегас, Келсе излезе със Суифт на терена и я целуна многократно докато празнуваха победата.

Тейлър Суифт бе видяна да казва на Келси, че играта е "невероятна", докато той спечели третия си пръстен.

Taylor Swift and Travis Kelce kiss and celebrate on the field following the Kansas City Chiefs #SuperBowl win pic.twitter.com/kU2VCimU4R