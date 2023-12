Тейлър Суифт е "Личност на годината" на сп. "Тайм"

А мериканската попзвезда Тейлър Суифт, която разтърси музикалната индустрия с феноменално успешно турне, е личност на годината за 2023 г. на списание "Тайм".

"Голяма част от това, което Тейлър Суифт е постигнала през 2023 г., е неизмеримо (...) Тя се ангажира да придаде стойност на мечтите, чувствата и преживяванията на хората, особено на жените, които се чувстваха пренебрегнати и рутинно подценявани", заяви главният редактор на списанието Сам Джейкъбс.

Постиженията на Суифт като артист - в културно, критическо и търговско отношение - са толкова многобройни, че изброяването им изглежда почти ненужно, пише "Тайм".

„Като поп звезда тя е в рядка компания, редом с Елвис Пресли, Майкъл Джексън и Мадона; като автор на песни е сравнявана с Боб Дилън, Пол Маккартни и Джони Мичъл. Като бизнес дама е изградила империя, чиято стойност според някои оценки надхвърля 1 милиард долара. И като знаменитост - която поради факта, че е жена, е внимателно наблюдавана за всичко - от това с кого се среща до какво се облича - тя отдавна се радва на постоянно внимание и знае как да го използва.“

Taylor Swift: “I know I’m going on that stage whether I’m sick, injured, heartbroken, uncomfortable, or stressed. That’s part of my identity as a human being now. If someone buys a ticket to my show, I’m going to play it unless we have some sort of force majeure”… pic.twitter.com/CEK8dskJkj