За първи път в историята: Почти на живо наблюдение на Марс

З а първи път в историята в петък хората имаха възможност да видят Марс почти на живо благодарение на Европейската космическа агенция.

В продължение на един час агенцията предаваше на живо изображения на Червената планета на Земята в своя канал в YouTube, като началото бе дадено около 12:00 ч. източно време.

До петък всички видени изображения на планетата бяха технически от нейното минало, заявиха от агенцията, тъй като тези предишни заснети изображения я показваха само "след като светлината се е отразила от нея или е изпратена от орбитални и спускаеми апарати, които я изследват, и пътува до Земята".

Събитието в петък, което беше част от честването на 20-ия рожден ден на мисията на агенцията "Марс Експрес", беше възможност "да се доближим до Марс толкова близо, колкото е възможно в момента", заявиха от агенцията.

По време на живото предаване нови изображения от камерата за визуално наблюдение на агенцията бяха изпращани приблизително на всеки 50 секунди, като от момента, в който изображенията бяха направени от орбита, до момента, в който най-накрая се появиха на екрана, минаха около 18 минути.

For first time ever, a near livestream of Mars pic.twitter.com/ZFTMg329yv

"Това са 17 минути, за да пътува светлината от Марс до Земята в сегашната си конфигурация, и около една минута, за да премине през кабелите и сървърите на Земята", заявиха от ЕКА. "Имайте предвид, че никога досега не сме опитвали подобно нещо, така че точното време за пътуване на сигналите на Земята остава малко несигурно."

По пътя имаше някои пречки. Асошиейтед прес съобщи, че предаването е било нарушено на моменти от дъждовното време в антената за предаване на данни в дълбокия Космос в Испания.

Камерата за визуално наблюдение, известна още като уебкамерата на Марс, се използва от десетилетия за подпомагане на изследванията на планетата. Тя се намира на повече от 1,8 милиона мили от Земята и както един изследовател каза просто, тя е "стара".

🔴 Join us now for our @esaoperations #MarsLIVE livestream, one hour of live imagery from #Mars (we hope😉) 👇https://t.co/Ud6DwQH09J