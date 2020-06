Учените с ново откритие за ледената планета Плутон

П ланетолози от НАСА анализираха снимки на Плутон, получени от сондата "Ню Харайзънс", които доказват, че преди Плутон да се превърне в ледена планета, е бил покрит от океани, пише ТААС.

Резултатите от проучването бяха огласени от пресслужбата на Калифорнийския университет в Санта Круз и публикувани в сп."Нейчър Джиосайънс".

"Отдавна разсъждаваме над въпроса как е протекла топлинната еволюция на Плутон и как океанът в недрата му е оцелял до днес. Снимките от повърхността на планетата, получени от сондата ни помогнаха да проверим прогнозите на различните теоретични модели, описващи този процес", каза Франсис Нимо, който е преподавател в университета.

От снимките на сондата става ясно, че в недрата на Плутон вероятно се крие гигантски океан от вода, своеобразен двигател на геологичните процеси, видни върху повърхността на Плутон.

Учените стигнали до извода, че при появата си планетата е била с топло небесно тяло, но при замръзването на водата впоследствие е започнала да се разширява по-размер.

