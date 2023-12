Учените разработиха метод, с който да накарат хората да пият по-малко алкохол

И зследователи са открили ефективен метод, с който да накарат хората да пият по-малко алкохол: замислете се за повишения риск от рак, който се появява при употребата на алкохол, а след това отброявайте, колко алкохолни питиета консумирате.

Тази специфична комбинация от послания "защо да намалим алкохола" и "как да го намалим" може да бъде полезна за насърчаване на доброто здраве на населението, установиха изследователи в проучване от 2021 г. За това съобщи Science Alert.

Разбира се, прекалената консумация на алкохол не води само до рак. Прекаляването с алкохола се свързва с цяла гама от проблеми, включително преждевременна смърт, сърдечни заболявания, храносмилателни проблеми и повишен риск от деменция.

"Установихме, че съчетаването на информацията за алкохола и рака с конкретно практическо действие - преброяване на питиетата - води до намаляване на количеството консумиран алкохол", посочва икономистът и психолог Симон Петигрю от Института за глобално здраве "Джордж" при обявяването на резултатите от проучването.

Страшна диагноза: Момиче е с цироза на черния дроб на 10-годишна възраст

За целите на проучването бяха попълнени три анкети: 7 995 души попълниха първия въпросник, а 4 588 от тях попълниха втория три седмици по-късно. 2 687 души попълниха последното проучване три седмици след това. Участниците бяха разделени на различни групи и им бяха показани различни реклами и послания за употребата на алкохол, съобщава Science Alert.

Една комбинация се отличава в сравнение с контролната група - телевизионната реклама, свързваща алкохола и рака, заедно с предложение да си отброявате питиетата, е една от най-ефективните, които карат хората да се опитат да намалят консумацията на алкохол.

Това беше и единствената комбинация, при която хората действително намалиха значително консумацията на алкохол за шест седмици.

There's One Easy Strategy to Reduce Alcohol Intake, Scientists Say https://t.co/E265QjtFRO