Учените откриха нещо притеснително при бременните жени

М ного бъдещи майки страдат от липса на витамини, важни за здравето на бебето и на тях самите, показа научно изследване, цитирано от сайта "Медикъл Експрес".

Витамин В е важен за изпълнението на много от ежедневните функции на организма, за здравето на клетките и нервите. Витамините от тази група са още по-важни за бременните жени. Ниските нива на фолиевата киселина например (витамин В9) се свързват с лошо здраве по време на бременността и лошо състояние на детето след раждането.

Учени наблюдаваха състоянието на около 1700 жени на възраст 18-38 години във Великобритания, Сингапур и Нова Зеландия, като анализираха здравния им статус преди, по време и след бременността.

Преди бременността девет от десет жени са страдали от ниски кръвни нива на важни витамини, включително фолиева киселина, рибофлавин, витамин В12 и витамин D. Тези витамини са необходими на майката по време на бременността и са важни за развитието на бебето.

Trial shows more than 90% of women trying for baby lack essential nutrients https://t.co/bWAds7LZ5x