Шанс 1 към 50 млн.: Жена с две матки с уникална бременност

32-годишна жена от Алабама, която е родена с две матки, сега е бременна и във всяка от тях има по едно бебе.

Келси Хачър знае от 17-годишна възраст, че има „диделфис на матката“, рядко състояние, при което жената има двойна матка. Състоянието се смята, че засяга около 0,3 процента от жените.

По време на рутинно посещение при акушер-гинеколог Хачър научава не само, че е бременна с близнаци, но и че във всяка от нейните матки има плод. За това съобщи масажистката и майка на три деца Келси Хачър в своя профил в Instagram.

„Бяхме някак изумени! По време на този ултразвук се смяхме много“, написа тя в публикация в Instagram.

„Най-вероятно това, което се е случило, е, че тя е имала отделна овулация и по една яйцеклетка е слязла във всяка фалопиева тръба, което означава, че е слязла от всяка страна на матката, а след това сперматозоидите са се придвижили нагоре по всяка отделна матка и оплождането е настъпило отделно“. Това обясни Швета Пател, акушер-гинеколог, който се грижи за Хачър.

1 in 50 Million Chance: US Woman With Rare Double Uterus Is Pregnant in Both https://t.co/tLwBJt9J8v