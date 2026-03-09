Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

К ачвате се на кантара, мерите кръвното си и мислите, че знаете всичко за здравето си? Помислете пак. Оказва се, че числата, които традиционно следим, често пропускат най-важните сигнали на тялото. Докато се фокусираме върху килограмите, тихи показатели като инсулина на гладно или обиколката на талията могат да предскажат заболявания години преди те да се появят, пише The Post.

Според Чираг Панчал, лекар-остеопат/Orlando Health Physician Associates, Лонгвуд, рутинните изследвания, които вашият личен лекар може да назначи за стандартен физически преглед, вероятно ще включват метаболитен панел, тест за функцията на щитовидната жлеза, холестеролен панел и пълна кръвна картина.

„Всички тези тестове са много ценни, които откриват широк спектър от заболявания“, казва Панчал.

Но ако имате допълнителни притеснения или въпроси относно други области на вашето здраве, ето някои показатели, за които лекарите препоръчват да попитате.

1. Инсулин на гладно

За да разберете вашата инсулинова резистентност – която е предшественик на диабет тип 2, когато не се лекува – Панчал казва, че ще трябва да погледнете нивата на инсулин на гладно или нивата на инсулин в тялото си след нощно гладуване.

Рутинният метаболитен панел или хемоглобин A1c ще покаже съответно кръвната ви захар или средната ви кръвна захар, казва Панчал, но само те може да не предупредят вашия лекар за инсулинова резистентност.

„Често казвам на пациентите си, че развитието на диабет тип 2 е постепенно и не се случва за една нощ. Ето защо ранното разпознаване е важно.“

Ако вашите лабораторни изследвания показват повишени нива на инсулин на гладно, промените в диетата и начина на живот могат да помогнат за предотвратяване на прогресията до диабет тип 2.

Forget the scale - 5 'silent' health numbers everyone should track https://t.co/br4nQW5a6G pic.twitter.com/JUgcuFVNds — New York Post (@nypost) March 5, 2026

2. Витамин D, 25-хидрокси

Друго нещо, което трябва да проверите във вашия панел, е нивото на витамин D. Смята се, че две трети от американците имат дефицит на витамин D, което може да има последици за имунната и мускулната функция, здравето на скелета, сърдечно-съдовото здраве (включително риска от инфаркт) и дори депресията и тревожността.

Най-лесният начин за лечение е с хранителна добавка, казва Панчал.

3. Феритин

Също така откриваемо в лабораторни тестове, но лечимо чрез добавки? Дефицит на желязо.

Феритиновият панел ще ви предупреди за ниски нива на желязо в червените кръвни клетки, които пренасят кислород. Ниското ниво на желязо може да е причина за симптоми като умора, слабост, замаяност, намалена толерантност към упражнения, косопад и синдром на неспокойните крака и се смята, че засяга близо една четвърт от населението .

4. Обиколка на талията

Що се отнася до прогнозирането на сърдечно-съдовия риск, едно число на кантар може да не носи толкова голяма тежест, колкото този показател.

Д-р Алисън Маккинли , доцент в Медицинския център „Уекснър“ към Университета на щата Охайо, казва, че е важно да се обръща внимание на обиколката на талията, защото тя е по-ясен индикатор за нивата на висцерални мазнини.

Висцералната мазнина „обгражда вътрешните органи и е силно свързана с инсулинова резистентност, високо кръвно налягане, анормален холестерол, сърдечни заболявания и диабет“, обяснява тя.

И изследванията показват, че може да предскаже сърдечно-съдовия риск независимо от телесното тегло. Някой може да има „нормално“ тегло, казва тя, „но все пак да е изложен на повишен риск, ако има излишни коремни мазнини“.

Обиколката на талията се измерва на коремната област, точно върху тазобедрените кости, след нормално издишване.

Мъжете с обиколка на талията над 102 см и жените с обиколка над 86 см са изложени на по-голям риск.

5. Променливост на сърдечната честота

Ако носите смарт часовник или пръстен Oura, вероятно вече следите вариабилността на сърдечната си честота или HRV. Това, обяснява Панчал, измерва колебанията между последователните сърдечни удари.

Изследванията показват, че HRV е индикация за баланса между симпатиковата и парасимпатиковата нервна система на индивида.

По-високата HRV може да обясни по-добрата сърдечно-съдова физическа форма и функция, както и устойчивостта на човек на стрес. По-ниската HRV може да бъде свързана с хроничен стрес, системни заболявания, лошо качество на съня и лошо ниво на физическа подготовка.