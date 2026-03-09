Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

С лед десетилетие работа, изследователите са по-близо от всякога до ключов пробив в бъбречните трансплантации: възможността да се прехвърлят бъбреци от донори с различни кръвни групи от тези на реципиентите, което би могло значително да ускори времето за чакане и да спаси човешки животи.

В изследване, публикувано миналата година, екип от институции в Канада и Китай съобщи за създаването на „универсален“ бъбрек, който на теория може да бъде приет от всеки пациент.

Тестваният от тях орган оцеля и функционира няколко дни в тялото на реципиент с мозъчна смърт, чието семейство се съгласява с изследването.

„Това е първият път, когато виждаме това да се проявява в човешки модел“, каза биохимикът Стивън Уидърс от Университета на Британска Колумбия в Канада, когато изследването беше публикувано през октомври.

„Това ни дава безценна представа за това как да подобрим дългосрочните резултати“.

Гледайте видеото по-долу за обобщение:

В днешно време хората с кръвна група 0, които се нуждаят от бъбрек, обикновено трябва да чакат, докато им бъде предоставен бъбрек от кръвна група 0 от донор.

Това представлява повече от половината хора в списъците с чакащи, но тъй като бъбреците с кръвна група 0 могат да функционират и при хора с други кръвни групи, те са в недостиг.

Въпреки че в момента е възможно да се трансплантират бъбреци от различни кръвни групи, чрез обучение на тялото на реципиента да не отхвърля органа, съществуващият процес далеч не е перфектен и не е особено практичен.

Това е отнемащо време, скъпо и рисковано, а също така изисква живи донори, за да работят, тъй като реципиентът се нуждае от време за подготовка.

Тук изследователите ефективно превърнаха бъбрек тип А в бъбрек тип 0, използвайки специални, предварително идентифицирани ензими, които отстраняват захарните молекули (антигени), действащи като маркери на кръвна група А.

Изследователите сравняват ензимите с ножици, работещи на молекулярно ниво: Чрез отрязване на част от веригите на антиген тип А, те могат да бъдат превърнати в състояние без антиген ABO, което характеризира кръвна група 0.

„Все едно да премахнеш червената боя от кола и да откриеш неутралния грунд“, каза Уидърс.

„След като това е направено, имунната система вече не възприема органа като чужд“.

Предстоят много предизвикателства, преди да могат да се обмислят изпитвания върху хора.

Трансплантираният бъбрек отново започна да показва признаци на кръвна група А до третия ден, което доведе до имунен отговор – но отговорът беше по-слаб, отколкото обикновено се очаква, и имаше признаци, че тялото се опитва да толерира бъбрека.

Статистиката около този проблем е доста стряскаща: в момента само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки за трансплантация на бъбрек, и по-голямата част от тях чакат бъбреци от тип 0.

Това е проблем, с който учените се занимават от множество ъгли, включително чрез използване на свински бъбреци и разработване на нови антитела.

Разширяването на броя на съвместимите бъбреци при тези хора може да има обещаващи последици.

„Ето как изглежда, когато години фундаментална наука най-накрая се свържат с грижите за пациента“, каза Уидърс.

„Това, което ни кара да продължаваме напред, е, че нашите открития все повече се доближават до реално въздействие.“