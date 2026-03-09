Любопитно

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

Магнитните полета помагат за защита от опасните космически лъчи, а в случая на Земята - и от силната слънчева радиация

9 март 2026, 06:33
По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната
О бразци от лунни скали, събрани от астронавтите от мисиите "Аполо" преди повече от половин век, предоставят нова информация за загадъчното магнитно поле на Луната, предаде Асошиейтед прес.

Образците, които ще бъдат събрани от бъдещите астронавти от новата лунна програма "Артемис" ("Артемида") на НАСА, трябва да предоставят още повече улики. 

Изследването на учени от Оксфордския университет в Англия показва, че макар магнитното поле на Луната да е било слабо през по-голямата част от съществуването й, то се е усилило и дори е надминало магнитната активност на Земята през изключително кратки периоди преди 3 до 4 милиарда години.

Магнитните полета помагат за защита от опасните космически лъчи, а в случая на Земята - и от силната слънчева радиация.

Луната е имала "изключително кратки пикове в силата на магнитното поле", продължили не повече от 5000 години, а вероятно само няколко десетилетия, в резултат на топенето на богати на титан скали дълбоко в нейната вътрешност, обяснява Клер Никълс, водещата авторка на изследването, публикувано в сп. "Нейчър джиосайънс".

Учените преди това бяха изказали теорията, че лунното магнитно поле е останало силно за дълги периоди, въз основа на анализа на скали, донесени от астронавтите от "Аполо" между 1969 и 1972 г. Тъй като участниците в мисиите "Артемис" ще изследват Южния полюс на Луната, а не равнините от лава на по-ниски ширини от времето на "Аполо", новите проби би трябвало да предоставят допълнителна информация за древната магнитна активност на естествения спътник на Земята.

Никълс и нейният екип са изучили внимателно по-ранни проби от "Аполо" и са открили, че високите нива на титан съответстват на запазени следи от повишена магнитна активност. Скалите от първото и последното кацане на Луната - "Аполо 11" и "Аполо 17", са били богати на титан.

"Открихме липсващото звено. Активността на магнитното поле може периодично да бъде наистина силна или да варира много повече,  отколкото традиционно сме предполагали", казва Никълс. 

Изследователите смятат, че образците от "Аполо" не са представителни за това, което може да се открие на Луната, тъй като те са взети от места, където титанът е в изобилие, след като е бил изтласкан на повърхността чрез вулканични изригвания. 

Бъдещите астронавти от мисиите "Артемис"  планират да изучават древни скали близо до Южния полюс, където се смята, че кратерите, които са постоянно в сянка, съдържат воден лед.

Разбирането на историята на магнитния щит на Луната е от решаващо значение за размислите относно обитаемостта на планетите, отбелязва Клер Никълс.

Четиримата астронавти от предстоящата мисия "Артемис 2" се очаква да обиколят Луната в решаващ тестов полет, който ще бъде осъществен не по-рано от април след седмици на забавяния. 

Източник: БТА/Елена Христова    
