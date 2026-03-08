Израел удари, огън и дим над Техеран

И зраелската армия днес обяви, че е ударила щаба на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) – елитните части на Иран, предаде "Франс прес".

„Щабът на Въздушно-космическите сили на иранския терористичен режим е атакуван“, съобщи Израел и добави, че този щаб „служеше за приемане, предаване и изследвания на Иранската космическа организация, свързана със силите на режима“.

В него „се намираше сградата за управление и експлоатация на спътника „Хаям“, изстрелян през август 2022 г. и използван от КГИР за подпомагане на операциите му и за наблюдение на държавата Израел и страните от региона“, поясниха от израелската армия.

Междувременно нови експлозии проехтяха в няколко района на Техеран, съобщиха журналисти на АФП.

Местните медии също съобщиха за експлозии, без да уточнят целите на вероятните удари, докато небето над иранската столица остава изпълнено с гъст дим след израелските атаки срещу петролни складове.