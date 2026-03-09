Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

Случаят "Петрохан": Вече 33 дни хижата е под полицейска блокада

„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

О т днес започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

Стачка на пощите в деня за изплащане на пенсии

Припомняме, че протести на служителите в „Български пощи“ ще се проведат тази сутрин в няколко града на страната. Те ще излязат пред станциите в София, Бургас и Русе и временно няма да обслужват клиенти. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения.

КНСБ обяви началото на серията от демонстрации. От синдиката настояват за пет процента увеличение на основните месечни заплати от бюджета в сектори, финансирани на принципа на субсидията. Обявените акции са за служители в „Български пощи“, в градския транспорт в София, Варна и Русе, както и на работещите в АПИ.

Очаква се от КНСБ да представят и Меморандум за социално-икономически развитие на България. По традиция синдикатите изготвят документа преди всеки парламентарен вот. Той съдържа исканията им към кандидатите да управляват страната.