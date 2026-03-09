"Родителите ми ме принудиха да се омъжа на 14 години"

Х умайра е само на 14, когато родителите ѝ я принуждават да се омъжи. Нейната история показва как бедността и традициите разрушават животи. Проблемът с детските бракове засяга около 20 милиона момичета в Пакистан, съобщи Deutsche Welle.

Хумайра е едва на 14 години, когато родителите ѝ съобщават, че ще я омъжат. За нея няма друг изход, освен да приеме, тъй като семейството изпитва сериозни финансови затруднения.

"Родителите ми ме принудиха да приема този брак, а аз се чувствах напълно безпомощна, тъй като семейството ни беше бедно и виждах, че не ми остава никакъв друг избор", разказва Хумайра. Днес тя е на 17 и вече близо четири години е омъжена.

Хумайра разказва, че началото е било много тежко, тъй като не е била подготвена за брачния живот. Не е знаела и как се води домакинство, а свекърва ѝ постоянно ѝ се карала заради допуснатите грешки.

Хумайра и до днес тъгува по живота си отпреди брака, когато не ѝ се налагало да работи по цял ден и можела да живее свободно. Сега обаче е длъжна стриктно да изпълнява предписанията на свекърва си.

Детските бракове в Пакистан: милиони омъжени деца

Детските бракове са широко разпространено явление в Пакистан. Около 20 милиона момичета сключват брак, преди да са навършили пълнолетие, а 4% от момичетата - още преди да са навършили 15 години. Само 13 на сто от омъжените момичета успяват да продължат образованието си.

Въпреки че детските бракове са забранени от закона, традициите и обичаите поддържат тази практика. В някои селски райони момичетата все още биват "продавани" или служат като "разменна монета", с която семействата изплащат дългове или уреждат семейни вражди.

"В Пакистан съществува традиция момичетата да се омъжват в много ранна възраст. Вярва се, че момичето е годно за брак веднага щом навлезе в пубертета. А това често се случва на 11, 12 или 13 години. Повечето детски бракове се сключват поради бедност", обяснява пред ДВ депутатката д-р Шармила Фаруки.

Проучване на Световната банка обаче показва, че тъкмо отмяната на детските бракове би могла да доведе до 13-процентово увеличение на доходите и производителността на жените - и по този начин да избави милиони момичета като Хумайра.

Пакистанската правна система се опитва да регулира този проблем. Нови закони в Исламабад и Белуджистан вече са определили минимална възраст от 18 години за сключване на брак. Юристът Кайсар Имам от Върховния съд на Пакистан обаче казва, че законодателната промяна не е достатъчна. Той смята, че цялото общество носи отговорност за преосмисляне на сегашните практики.

"Не омъжвайте дъщерите си толкова рано. Позволете им да пораснат."

Ранните бракове носят със себе си и сериозни рискове за здравето на младите майки, тъй като момичетата на възраст между 15 и 19 години умират значително по-често от усложнения, свързани с бременността. Хумайра например разказва, че е претърпяла спонтанен аборт в осмия месец, а бебето е починало поради усложнения, причинени от твърде високото кръвно налягане.

"Когато се омъжваш рано, често се стига до ранни бременности - и съответно до усложнения. Детството би трябвало да означава образование, здраве, развитие. Когато традициите принуждават момичетата да се омъжват на 12, 13, а понякога дори на 11 години, това лишава децата от детството им", казва д-р Шармила Фаруки.

А Хумайра има едно просто послание към родителите: "Не омъжвайте дъщерите си толкова рано. Позволете им да пораснат. Позволете им да си изградят собствен живот и да следват мечтите си. За брак може да се мисли чак когато са зрели и независими", казва Хумайра. И е права, защото последиците от ранните бракове носят децата, а не родителите им.