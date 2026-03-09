България

Новата седмица започва със слънце, но и сутрешни мъгли

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

9 март 2026, 06:30
Новата седмица започва със слънце, но и сутрешни мъгли
Източник: iStock/GettyImages

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места по поречията и в низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между -2° и 3°, в София – около 1°. 

В понеделник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 12°. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е значително по-високо от средното за месеца.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около -2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 9 март
Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 9 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 49 мин. и залязва в 18 ч. и 26 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 37 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 9 мин. и изгрява в 0 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и по Черноморието ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между -2° и 3°, а максималните – между 12° и 17°, по-ниски по Черноморието.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето понеделник слънчево време температури вятър мъгла Черноморието планините София астрономически данни
