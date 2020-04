Убива ли коронавирусът парите в брой?

К оронавирус пандемията затвори редица магазини в цяла Америка. Тези, които все още работят пък изпитват затруднения с разплащанията в брой. Потребителите се насочват предимно към онлайн поръчки от Amazon и Walmart. Много от ресторантите, които все още са отворени за доставки по домовете, нямат пряк контакт с клиентите и приемат само онлайн плащания, пише Politico.

На практика се оказва, че на най-стария и на възприемания за най-надежден начин за разплащане, започва да се гледа като на нещо, което налага близък контакт между хората, разменящи си монети и банкноти, "заразени с кой знае какво".

