Кашалот, дълъг 18 метра, почина на плажа на остров Бали

К ашалот, дълъг 18 метра, почина, след като бе изхвърлен на плаж на Бали, предаде АФП, като цитира представители на природозащитните служби на индонезийския остров, предаде БТА.

Многотонният кит е намерен жив и е върнат във водата от властите и местните жители. Няколко часа по-късно обаче кашалотът се е появил на друг плаж, където е починал без видими наранявания. Предстои днес да му бъде направена аутопсия.

"Все още се опитваме да установим причината за смъртта. Искаме да получим научно обяснение, за да разберем дали става въпрос за замърсяване, или пластмасови отпадъци", казаха властите.



Очакваше се ветеринари да посетят мястото, за да определят причината за смъртта на кашалота. Той ще бъде погребан в следващите няколко дни.

Полицията блокира достъпа до плажа, за да предотврати кражбата на месо или части от животното.

Кашалотите често се приближават до плажовете, когато са болни или умират, казват експерти.

През 2018 г. в Индонезия беше намерен кашалот, погълнал повече от 100 чаши и 25 пластмасови торбички - драматична илюстрация на мащаба на проблема с пластмасовите отпадъци в морето, пред който е изправен архипелагът в Югоизточна Азия, припомня АФП.

A sperm whale was discovered dead in Indonesia with 13 pounds of plastic in its stomach, including 115 cups and a sack with more than 1,000 pieces of string.



Indonesia ranked second behind China in a 2015 study of ocean waste. It pledged $1B/year to lower plastic ocean debris. pic.twitter.com/KIzFbgo4X7