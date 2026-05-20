България

Терзиев: От днес "Капитолия" вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци

По думите му през годините по казуса са били използвани различни процедурни механизми, които са забавяли действията на Общината

20 май 2026, 13:47
Верижна катастрофа на бул.

Верижна катастрофа на бул. "Цариградско шосе" в София
Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър
Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест
МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на

МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"
Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа
Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи
Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца
Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

З апочна принудителното премахване на чадърите към автокъщата в Борисовата градина. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев.

По думите му през годините по казуса са били използвани различни процедурни механизми, които са забавяли действията на Общината.

Съдът спря демонтажа на автокъщата от Борисовата градина

„Надяваме се най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели“, заяви Терзиев.

Той посочи, че съдебното дело за незаконните обекти е приключило, което позволява да започне премахването на чадърите.

„Делото за собствеността на парцела предстои да бъде разгледано на втора инстанция, като на първа инстанция решението е в полза на Общината“, каза още кметът.

Според него Общината очаква собствениците на автокъщата доброволно да преместят автомобилите от терена.

„Надяваме се собствениците на автокъщата доброволно да преместят колите, ако не – ние ще ги преместим, за да можем да продължим с дейността“, заяви Терзиев.

Втори опит за премахване на автокъщата от Борисовата градина (СНИМКИ)

Той уточни, че при необходимост автомобилите ще бъдат преместени на наказателния паркинг в столичния квартал „Красна поляна“.

На въпрос от кога автокъщата не е плащала наем, кметът отговори, че според него това „никога не се е случвало“. По думите му на мястото се предвижда изграждане на зелени площи, а под тях – подземен паркинг.

Кандидатът за кмет на район „Средец“ Трайчо Трайков заяви, че договорът за наем е изтекъл отдавна.

„След като Общината е отказала да продължи срока на договора, са започнали опити да се влезе във владение на имота“, каза той.

Махат ресторант и автокъща от Борисовата градина

По думите му преди около четири или пет години е имало опит за премахване на чадърите, но съдът е спрял предварителното изпълнение заради прогноза за градушка.

Заместник-кметът на Столичната община Стефан Дъров обясни, че изпълнителният лист е издаден в полза на „Софийски имоти“, а не на Столичната община, тъй като до 2019 г. имотът е бил управляван от дружеството.

Той подчерта, че имотът не може да бъде загубен, защото е публична общинска собственост.

Съд спря премахването на незаконните постройки край язовир „Искър“

„Използват се процесуални похвати за спиране на органите по принудително изпълнение чрез завеждане на дела, които впоследствие се губят, но служат за забавяне на въвода във владение“, каза Дъров.

На място Терзиев разговаря и с адвоката на фирма „Софтрейд“, която представлява автокъщата – Чавдар Държиков.

Държиков постави въпрос защо обектът се загражда с пана, а кметът отговори, че целта е безопасността на гражданите и спазването на Закона за устройство на територията.

Според адвоката автокъщата е плащала наем повече от 20 години, но след началото на съдебните спорове през 2017 г. плащанията са спрени.

„Претендираме да бъде спазен законът и да не се поставят пана около автокъщата“, заяви Държиков.

В отговор Терзиев заяви, че Общината действа в рамките на закона и защитава обществения интерес.

На въпрос защо чадърите все още не са премахнати, адвокатът отговори, че не е била връчена заповед за незабавно изпълнение.

„Общината е напът да извърши нещо противозаконно – ограждането с пана е безобразие и скандално“, коментира Държиков.

По думите му, когато има висящи съдебни спорове, не може да се очаква едната страна да изпълнява всички договорни задължения преди окончателното решение на съда.

„Ако съдът прецени, че трябва да се плаща наем, сме готови“, заяви още той.

Адвокатът показа пред журналисти скица на имота, издадена през 2017 г., според която теренът е с площ 2726 кв. м.

Според него земята не е общинска и върху терена е учредено право на строеж.

„Това е нещо, което Общината старателно премълчава“, каза Държиков.

Той добави, че статутът на земята е бил променян четири пъти, което според него е позволило да бъде поискано окончателно изменение на собствеността.

„Към днешна дата, по силата на влязло в сила съдебно решение, владението на терена е възложено на „Софтрейд“, посочи адвокатът.

По думите му чадърите не са собственост на автокъщата, а са поставени от друга фирма, но към момента не могат да бъдат представени документите за това.

Източник: БТА/Десислава Пеева    
Борисова градина Автокъща Принудително премахване Столична община Васил Терзиев Съдебни спорове Незаконни обекти Общинска собственост Наем Зелени площи
Последвайте ни
Верижна катастрофа на бул.

Верижна катастрофа на бул. "Цариградско шосе" в София

Кокаин в дантели: Хванаха дрога за 8 млн. долара в камион с бельо на Ким Кардашиян

Кокаин в дантели: Хванаха дрога за 8 млн. долара в камион с бельо на Ким Кардашиян

Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

"Той глади дори чорапите си": Приятелката на Григор Димитров разкри маниакалната му страна

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

pariteni.bg
Как кучетата най-често хващат бълхи

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НС ратифицира Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност

НС ратифицира Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност

България Преди 15 минути

ЕМС се финансира чрез емитиране на облигации на международните финансови пазари

Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

България Преди 56 минути

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

България Преди 1 час

Те са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище

„Великият понеделник“ се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

„Великият понеделник“ се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

На 25 май стартира гласуването в емблематичната кампания на филмовия канал, в която зрителите избират какво да гледат

Керана: Загубих си гласа за дълъг период от време

Керана: Загубих си гласа за дълъг период от време

Любопитно Преди 1 час

Певицата - за изгубения глас, липсата на сън, грижата за тялото и страха от остаряване

<p>Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой</p>

„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

Свят Преди 1 час

Пекин и Москва подписаха над 20 споразумения и обявиха независим от Запада многополюсен свят, но отказаха въпроси на медиите

Топ 10 грешки при пътуване, които могат да ви превърнат в „пациент нула“

Топ 10 грешки при пътуване, които могат да ви превърнат в „пациент нула“

Свят Преди 2 часа

„Пациент нула“ не е точно титлата, която искате да присъства в графика на вашето пътуване. „Опасното излагане на риск по време на път обикновено не е очевидното“, предупреждава той. „Историята на пациента нула често започва с изречението: „Не мислех, че това е от значение“, споделя експерт

,

"Подмяна на населението": Реториката на Тръмп и Германия

Свят Преди 2 часа

Държавният департамент на САЩ публикува пост за "подмяна на населението" в САЩ и западните страни и заговори за "ремиграция"

От Илон Мъск до Леброн Джеймс: Милиардерите, отгледани от самотни майки

От Илон Мъск до Леброн Джеймс: Милиардерите, отгледани от самотни майки

Любопитно Преди 2 часа

Вижте някои от най-известните милиардери, които са били отгледани от самотни майки

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Свят Преди 2 часа

Тревога беше обявена и в сградата на парламента във Вилнюс

Иззеха над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград

Иззеха над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград

България Преди 2 часа

Обектът е затворен до отстраняване на нередностите

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Мондиалът започва на 11 юни в Мексико Сити. Част от празничната програма ще бъде мексиканската поп-рок група „Мана“

Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа

Изкуствен интелект на Google ще пази националната сигурност на България

Технологии Преди 2 часа

Google Cloud и "Информационно обслужване" ще изградят национална система за киберзащита за 54 български правителствени организации, която ще е AI-базирана и ще помага в анализите и защитата от киберзаплахи

Мистерията на златния ковчег: Голямата измама в международната търговия с антики

Мистерията на златния ковчег: Голямата измама в международната търговия с антики

Свят Преди 2 часа

Възходът на едно семейство в бизнеса с антики разкрива мрежа от кражби, фалшификации и предателства. Как Лувърът в Абу Даби и „Метрополитън“ платиха 65 милиона долара за плячкосани египетски съкровища, изпреварвайки закона за половин век

„Моята единствена“: Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

„Моята единствена“: Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

Любопитно Преди 2 часа

Херцогинята на Съсекс сподели емоционалния жест в социалните мрежи, разкривайки забавна тайна от тяхното минало

<p>Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW</p>

Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW

Технологии Преди 2 часа

Бяхме сред първите, които имаха уникалния шанс да видят на живо Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupе, параметрите му са потресаващи. За около 60 сек мощността скача до 1319 к.с.

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Алекс Сърчаджиева - скалата, която не се поддаде на бурното море

Edna.bg

След развода с Том Круз: Кейти Холмс избра по-тих и спокоен живот

Edna.bg

ЦСКА без Исак Соле във финала

Gong.bg

Съдийски назначения за последния кръг на Mr Bit Втора Лига

Gong.bg

Правосъдният министър обяви, че има фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията, поиска уволнението на директора ѝ

Nova.bg

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Nova.bg