Терзиев: От днес "Капитолия" вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци

З апочна принудителното премахване на чадърите към автокъщата в Борисовата градина. Това заяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев.

По думите му през годините по казуса са били използвани различни процедурни механизми, които са забавяли действията на Общината.

„Надяваме се най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели“, заяви Терзиев.

Той посочи, че съдебното дело за незаконните обекти е приключило, което позволява да започне премахването на чадърите.

„Делото за собствеността на парцела предстои да бъде разгледано на втора инстанция, като на първа инстанция решението е в полза на Общината“, каза още кметът.

Според него Общината очаква собствениците на автокъщата доброволно да преместят автомобилите от терена.

„Надяваме се собствениците на автокъщата доброволно да преместят колите, ако не – ние ще ги преместим, за да можем да продължим с дейността“, заяви Терзиев.

Той уточни, че при необходимост автомобилите ще бъдат преместени на наказателния паркинг в столичния квартал „Красна поляна“.

На въпрос от кога автокъщата не е плащала наем, кметът отговори, че според него това „никога не се е случвало“. По думите му на мястото се предвижда изграждане на зелени площи, а под тях – подземен паркинг.

Кандидатът за кмет на район „Средец“ Трайчо Трайков заяви, че договорът за наем е изтекъл отдавна.

„След като Общината е отказала да продължи срока на договора, са започнали опити да се влезе във владение на имота“, каза той.

По думите му преди около четири или пет години е имало опит за премахване на чадърите, но съдът е спрял предварителното изпълнение заради прогноза за градушка.

Заместник-кметът на Столичната община Стефан Дъров обясни, че изпълнителният лист е издаден в полза на „Софийски имоти“, а не на Столичната община, тъй като до 2019 г. имотът е бил управляван от дружеството.

Той подчерта, че имотът не може да бъде загубен, защото е публична общинска собственост.

„Използват се процесуални похвати за спиране на органите по принудително изпълнение чрез завеждане на дела, които впоследствие се губят, но служат за забавяне на въвода във владение“, каза Дъров.

На място Терзиев разговаря и с адвоката на фирма „Софтрейд“, която представлява автокъщата – Чавдар Държиков.

Държиков постави въпрос защо обектът се загражда с пана, а кметът отговори, че целта е безопасността на гражданите и спазването на Закона за устройство на територията.

Според адвоката автокъщата е плащала наем повече от 20 години, но след началото на съдебните спорове през 2017 г. плащанията са спрени.

„Претендираме да бъде спазен законът и да не се поставят пана около автокъщата“, заяви Държиков.

В отговор Терзиев заяви, че Общината действа в рамките на закона и защитава обществения интерес.

На въпрос защо чадърите все още не са премахнати, адвокатът отговори, че не е била връчена заповед за незабавно изпълнение.

„Общината е напът да извърши нещо противозаконно – ограждането с пана е безобразие и скандално“, коментира Държиков.

По думите му, когато има висящи съдебни спорове, не може да се очаква едната страна да изпълнява всички договорни задължения преди окончателното решение на съда.

„Ако съдът прецени, че трябва да се плаща наем, сме готови“, заяви още той.

Адвокатът показа пред журналисти скица на имота, издадена през 2017 г., според която теренът е с площ 2726 кв. м.

Според него земята не е общинска и върху терена е учредено право на строеж.

„Това е нещо, което Общината старателно премълчава“, каза Държиков.

Той добави, че статутът на земята е бил променян четири пъти, което според него е позволило да бъде поискано окончателно изменение на собствеността.

„Към днешна дата, по силата на влязло в сила съдебно решение, владението на терена е възложено на „Софтрейд“, посочи адвокатът.

По думите му чадърите не са собственост на автокъщата, а са поставени от друга фирма, но към момента не могат да бъдат представени документите за това.