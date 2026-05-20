България

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

Те са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище

20 май 2026, 12:39
СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми
Източник: БГНЕС

Д елото „Карантината“ влиза за разглеждане в Софийския градски съд, след като обвинителният акт беше внесен от Европейската прокуратура.

По делото подсъдими са бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев, както и двама служители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

Те са обвинени в измама, свързана с проект за реконструкция на рибарското пристанище „Карантината“.

Според Европейската прокуратура обвиняемите са фалшифицирали документи и са предоставили невярна информация с цел неправомерно получаване на около 3,4 млн. евро европейско финансиране по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Часове преди съдебното заседание Иван Портних публикува позиция във Facebook, в която определи обвиненията като „съшити с бели политически конци“.

Измама с несъществуващо пристанище у нас: Европрокуратурата повдигна обвинение на четирима души

„Обвинението е, че сме реконструирали несъществуващо пристанище. Десетки свидетелства сочат обратното – на „Карантината“ е имало рибарски порт още при социализма“, написа той.

В публикацията си Портних заявява, че сигналът до Европейската прокуратура е бил изготвен от негови политически опоненти, а случаят е бил използван като компромат по време на избори.

Бившият кмет твърди още, че проектът многократно е бил проверяван и при проверките не са били установени финансови нарушения.

Той отправя критики и към българския европейски прокурор Теодора Георгиева, като я обвинява в политически мотивирани действия и нарушения по разследването.

Внесоха обвинителен акт срещу Иван Портних за замърсяването на Варненското езеро

„Днес делото най-после е вече в съда, за което призовавам отдавна – за да не могат повече да го използват като политическа дъвка“, пише още Портних.

В публикацията си той посочва и че пристанище „Карантината“ е получило отличието „Син флаг“ за сезон 2026 заедно с още пет български пристанища.

Според него това е признание, че обектът отговаря на всички екологични и инфраструктурни стандарти.

„Направихме всичко възможно, за да създадем модерни условия за варненските рибари, както и модерна туристическа инфраструктура“, допълва Портних.

Съдебното заседание по делото е насрочено за днес от 13:00 часа.

Последвайте ни
Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

Фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

"Той глади дори чорапите си": Приятелката на Григор Димитров разкри маниакалната му страна

Йордан Йовков се падна на матурата по Български език и литература

Йордан Йовков се падна на матурата по Български език и литература

„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Всички искат дял от превъоръжаването на Европа, Ford също

Всички искат дял от превъоръжаването на Европа, Ford също

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

А1 разширява семейството на телевизионните си канали с MAX One

Любопитно Преди 18 минути

„Великият понеделник“ се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

„Великият понеделник“ се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

Любопитно Преди 42 минути

На 25 май стартира гласуването в емблематичната кампания на филмовия канал, в която зрителите избират какво да гледат

От Илон Мъск до Леброн Джеймс: Милиардерите, отгледани от самотни майки

От Илон Мъск до Леброн Джеймс: Милиардерите, отгледани от самотни майки

Любопитно Преди 1 час

Вижте някои от най-известните милиардери, които са били отгледани от самотни майки

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Заради опасност от дронове: Литва затвори летище и обяви въздушна тревога

Свят Преди 1 час

Тревога беше обявена и в сградата на парламента във Вилнюс

Иззеха над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград

Иззеха над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград

България Преди 1 час

Обектът е затворен до отстраняване на нередностите

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

Любопитно Преди 1 час

Мондиалът започва на 11 юни в Мексико Сити. Част от празничната програма ще бъде мексиканската поп-рок група „Мана“

Мистерията на златния ковчег: Голямата измама в международната търговия с антики

Мистерията на златния ковчег: Голямата измама в международната търговия с антики

Свят Преди 1 час

Възходът на едно семейство в бизнеса с антики разкрива мрежа от кражби, фалшификации и предателства. Как Лувърът в Абу Даби и „Метрополитън“ платиха 65 милиона долара за плячкосани египетски съкровища, изпреварвайки закона за половин век

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест

България Преди 1 час

Причината - намерението на местната власт здравното заведение да бъде закрито

„Моята единствена“: Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

„Моята единствена“: Романтичният подарък на принц Хари, който разплака Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс сподели емоционалния жест в социалните мрежи, разкривайки забавна тайна от тяхното минало

<p>Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW</p>

Новото електрическо чудовище на AMG е с 1169 к.с. и се зарежда с 600 kW

Технологии Преди 1 час

Бяхме сред първите, които имаха уникалния шанс да видят на живо Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupе, параметрите му са потресаващи. За около 60 сек мощността скача до 1319 к.с.

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник“ АД

Извънредно проверяват „Топлофикация - Перник“ АД

България Преди 2 часа

Проверката е във връзка със сигнали за некачествено топлоснабдяване, съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

Неочакван гост: Австралиец намери жива жаба в плика си със салата

Любопитно Преди 2 часа

Домакинството кръсти жабока Грег, пусна го на свобода под звуците на хит от 2000-те години, а веригата започна спешно разследване

Снимката е илюстративна

Мутирали „супер прасета“ превзеха ядрената зона във Фукушима

Свят Преди 2 часа

<p>МС създава междуведомствен организационен комитет за&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"

България Преди 2 часа

Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

България Преди 2 часа

Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите, заяви още министър-председателят.

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Община Аврен предлага почетно гражданство на DARA

Любопитно Преди 2 часа

Кметът предлага да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

След развода с Том Круз: Кейти Холмс избра по-тих и спокоен живот

Edna.bg

БАНГАРАНГА: Моментът, в който Европа чу България

Edna.bg

Спортът и талантът в основата на магическия успех на Дара

Gong.bg

Наредиха Веласкес до най-големите треньори в Европа

Gong.bg

Правосъдният министър обяви, че има фрапиращи нарушения в Агенцията по вписванията, поиска уволнението на директора ѝ

Nova.bg

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Nova.bg