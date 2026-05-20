СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

Д елото „Карантината“ влиза за разглеждане в Софийския градски съд, след като обвинителният акт беше внесен от Европейската прокуратура.
По делото подсъдими са бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев, както и двама служители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Те са обвинени в измама, свързана с проект за реконструкция на рибарското пристанище „Карантината“.
Според Европейската прокуратура обвиняемите са фалшифицирали документи и са предоставили невярна информация с цел неправомерно получаване на около 3,4 млн. евро европейско финансиране по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Часове преди съдебното заседание Иван Портних публикува позиция във Facebook, в която определи обвиненията като „съшити с бели политически конци“.
„Обвинението е, че сме реконструирали несъществуващо пристанище. Десетки свидетелства сочат обратното – на „Карантината“ е имало рибарски порт още при социализма“, написа той.
В публикацията си Портних заявява, че сигналът до Европейската прокуратура е бил изготвен от негови политически опоненти, а случаят е бил използван като компромат по време на избори.
Бившият кмет твърди още, че проектът многократно е бил проверяван и при проверките не са били установени финансови нарушения.
Той отправя критики и към българския европейски прокурор Теодора Георгиева, като я обвинява в политически мотивирани действия и нарушения по разследването.
„Днес делото най-после е вече в съда, за което призовавам отдавна – за да не могат повече да го използват като политическа дъвка“, пише още Портних.
В публикацията си той посочва и че пристанище „Карантината“ е получило отличието „Син флаг“ за сезон 2026 заедно с още пет български пристанища.
Според него това е признание, че обектът отговаря на всички екологични и инфраструктурни стандарти.
„Направихме всичко възможно, за да създадем модерни условия за варненските рибари, както и модерна туристическа инфраструктура“, допълва Портних.
Съдебното заседание по делото е насрочено за днес от 13:00 часа.