СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

Д елото „Карантината“ влиза за разглеждане в Софийския градски съд, след като обвинителният акт беше внесен от Европейската прокуратура.

По делото подсъдими са бившият кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев, както и двама служители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

Те са обвинени в измама, свързана с проект за реконструкция на рибарското пристанище „Карантината“.

Според Европейската прокуратура обвиняемите са фалшифицирали документи и са предоставили невярна информация с цел неправомерно получаване на около 3,4 млн. евро европейско финансиране по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Часове преди съдебното заседание Иван Портних публикува позиция във Facebook, в която определи обвиненията като „съшити с бели политически конци“.

Измама с несъществуващо пристанище у нас: Европрокуратурата повдигна обвинение на четирима души

„Обвинението е, че сме реконструирали несъществуващо пристанище. Десетки свидетелства сочат обратното – на „Карантината“ е имало рибарски порт още при социализма“, написа той.

В публикацията си Портних заявява, че сигналът до Европейската прокуратура е бил изготвен от негови политически опоненти, а случаят е бил използван като компромат по време на избори.

Бившият кмет твърди още, че проектът многократно е бил проверяван и при проверките не са били установени финансови нарушения.

Той отправя критики и към българския европейски прокурор Теодора Георгиева, като я обвинява в политически мотивирани действия и нарушения по разследването.

Внесоха обвинителен акт срещу Иван Портних за замърсяването на Варненското езеро

„Днес делото най-после е вече в съда, за което призовавам отдавна – за да не могат повече да го използват като политическа дъвка“, пише още Портних.

В публикацията си той посочва и че пристанище „Карантината“ е получило отличието „Син флаг“ за сезон 2026 заедно с още пет български пристанища.

Според него това е признание, че обектът отговаря на всички екологични и инфраструктурни стандарти.

„Направихме всичко възможно, за да създадем модерни условия за варненските рибари, както и модерна туристическа инфраструктура“, допълва Портних.

Съдебното заседание по делото е насрочено за днес от 13:00 часа.