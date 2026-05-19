Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

О сем години след приказната си сватба в Уиндзор, принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха годишнината си, като публикуваха селекция от невиждани досега снимки от големия си ден, пише HELLO!

Двойката, която сключи брак на 19 май 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж“, без съмнение празнува личния си празник у дома в Монтесито заедно с двете си деца – седемгодишния принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет. Това се случва само броени дни след пътуването на Меган до Женева.

Публикацията включва няколко кадъра, на които двойката е в центъра на дансинга по време на сватбеното парти, а на друг се вижда как двамата споделят страстна целувка, заобиколени от своите гости.

В отделен пост херцогинята на Съсекс сподели поредица от снимки от самата церемония в замъка Уиндзор. Сред тях има нежен момент между младоженците веднага след венчавката, както и кадър зад кулисите, заснет по време на официалната им сватбена фотосесия.

Въпреки че част от кадрите вече бяха показани в документалния филм на Netflix „Хари и Меган“ през 2022 г., Меган изненада последователите си и с напълно непознати за обществеността изображения. Към двете публикации тя добави краткото: „Преди осем години“, като не пропусна да благодари на техния „прекрасен“ фотограф Крис Алертън.

През годините двамата са споделяли различни моменти от празника си, включително черно-бяла снимка, на която се смеят заедно, и друг кадър от вечерния прием във Фрогмор Хаус, където Меган сияе в рокля на Стела Маккартни.

Сватбата на кралската двойка, сред чиито гости бяха Опра Уинфри и Серена Уилямс, остава едно на най-гледаните събития в съвременната история. Оттогава Хари и Меган се оттеглиха от официалните си ангажименти към британската корона и в момента живеят в Калифорния. Те продължават обществената си дейност чрез фондацията си Archewell и различни медийни проекти.

Миналата година стана ясно, че двойката е подарила романтично спа бягство в Аризона за годишнината си. Настоящата 2026 година обаче се очертава като една от най-динамичните и амбициозни за тях от преместването им в САЩ насам.

Миналия месец Хари и Меган предприеха четиридневно посещение в Австралия – първата им визита в страната от 2018 г., когато все още бяха действащи членове на кралското семейство. По време на едно от събитията там, бившата звезда от сериала „Костюмари“ (Suits) говори откровено за предизвикателствата на живота под светлините на прожекторите, описвайки го на моменти като „изключително труден“.

Тя се върна и към „невероятните моменти“, които е изживяла, откакто среща Хари през 2016 г., включително брака им и раждането на двете им деца, като същевременно призна за огромния медиен натиск, с който е трябвало да се справи.