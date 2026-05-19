Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 8 години от сватбата си с непоказвани кадри

Херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха осмата годишнина от приказната си сватба в Уиндзор. Меган Маркъл сподели непоказвани досега, интимни кадри от тържеството, докато семейството празнува в имението си в Монтесито с децата си Арчи и Лилибет

19 май 2026, 14:46
О сем години след приказната си сватба в Уиндзор, принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха годишнината си, като публикуваха селекция от невиждани досега снимки от големия си ден, пише HELLO!

Двойката, която сключи брак на 19 май 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж“, без съмнение празнува личния си празник у дома в Монтесито заедно с двете си деца – седемгодишния принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет. Това се случва само броени дни след пътуването на Меган до Женева.

Публикацията включва няколко кадъра, на които двойката е в центъра на дансинга по време на сватбеното парти, а на друг се вижда как двамата споделят страстна целувка, заобиколени от своите гости.

В отделен пост херцогинята на Съсекс сподели поредица от снимки от самата церемония в замъка Уиндзор. Сред тях има нежен момент между младоженците веднага след венчавката, както и кадър зад кулисите, заснет по време на официалната им сватбена фотосесия.

Въпреки че част от кадрите вече бяха показани в документалния филм на Netflix „Хари и Меган“ през 2022 г., Меган изненада последователите си и с напълно непознати за обществеността изображения. Към двете публикации тя добави краткото: „Преди осем години“, като не пропусна да благодари на техния „прекрасен“ фотограф Крис Алертън.

През годините двамата са споделяли различни моменти от празника си, включително черно-бяла снимка, на която се смеят заедно, и друг кадър от вечерния прием във Фрогмор Хаус, където Меган сияе в рокля на Стела Маккартни.

Сватбата на кралската двойка, сред чиито гости бяха Опра Уинфри и Серена Уилямс, остава едно на най-гледаните събития в съвременната история. Оттогава Хари и Меган се оттеглиха от официалните си ангажименти към британската корона и в момента живеят в Калифорния. Те продължават обществената си дейност чрез фондацията си Archewell и различни медийни проекти.

Миналата година стана ясно, че двойката е подарила романтично спа бягство в Аризона за годишнината си. Настоящата 2026 година обаче се очертава като една от най-динамичните и амбициозни за тях от преместването им в САЩ насам.

Миналия месец Хари и Меган предприеха четиридневно посещение в Австралия – първата им визита в страната от 2018 г., когато все още бяха действащи членове на кралското семейство. По време на едно от събитията там, бившата звезда от сериала „Костюмари“ (Suits) говори откровено за предизвикателствата на живота под светлините на прожекторите, описвайки го на моменти като „изключително труден“.

Тя се върна и към „невероятните моменти“, които е изживяла, откакто среща Хари през 2016 г., включително брака им и раждането на двете им деца, като същевременно призна за огромния медиен натиск, с който е трябвало да се справи.

Окончателна присъда за строителния предприемач Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас

България Преди 49 минути

Върховният касационен съд сложи край на делото срещу строителния предприемач за смъртта на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед. Решението на магистратите потвърждава изцяло актовете на предходните две инстанции и влиза в сила незабавно

Задържаха "Шмекера" с дрога в София, изкараха го от "Порше" на бул. "Цариградско шосе"

България Преди 1 час

Мъжът е бил спрян от органите на реда на бул. "Цариградско шосе"

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Руски удари в Украйна, атаки по цивилни и енергийната инфраструктура

Свят Преди 1 час

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите

Валентин Андреев - Рафе

Завесата падна за последен път: Почина актьорът Валентин Андреев - Рафе

България Преди 1 час

"Благодарим ти за всяка раздадена частица от душата ти!"

Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 1 час

В спасителната операция участват 140 души

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

България Преди 1 час

Засилено полицейско присъствие ще има около училища и места за тържества

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 1 час

Австрийските водещи определят „Бангаранга” като едно от най-впечатляващите изпълнения в историята на конкурса и подчертават, че българската певица е превърнала сцената на „Евровизия” в истински спектакъл

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Любопитно Преди 1 час

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън".

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Свят Преди 1 час

Той бе задържан в испанската автономна област Каталуния във връзка със смъртта на баща си Исак Андич

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Свят Преди 2 часа

Кои са едни от най-кървавите конфликти, избухнали по време на Студената война

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 2 часа

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 2 часа

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 2 часа

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 2 часа

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 2 часа

