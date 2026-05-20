МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"

П равителството създава междуведомствен организационен комитет във връзка с подготовката за провеждането на „Евровизия“ в България след победата на българската изпълнителка Дара на конкурса. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

Комитетът ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов, а в него ще се включат ресорните министерства, уточни Радев. По думите му подготовката изисква значителен организационен и финансов ресурс, както и сериозна координация между институциите.

Премиерът определи победата на Дара като „грандиозен български успех“, който „надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство“.

„От нас зависи да се възползваме максимално от него“, заяви Радев. Той подчерта, че за правителството „няма време за емоции“, тъй като подготовката по предстоящите ангажименти вече е започнала.

Радев съобщи още, че още тази седмица ще бъдат поканени Дара, нейният екип и ръководството на Българската национална телевизия (БНТ) за координация по всички въпроси, свързани с организацията и подготовката.

Фенове от всички възрасти посрещнаха вчера певицата Дара на площад „Княз Александър I“ в София. Събитието отбеляза и 10-годишнината от началото на професионалната музикална дейност на българската певица и беше организирано от Столичната община и БНТ.