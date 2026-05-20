Скандал на дипломирането: Дъщерята на Брад Пит се отказа от фамилията му

П ореден трус в отношенията между Брад Пит и децата му беляза дипломирането на доведената му дъщеря Захара. 21-годишното момиче завърши престижния колеж „Спелман“, но по време на официалната церемония направи демонстративен жест, с който се разграничи от известния си баща.

Докато Анджелина Джоли пристигна в Атланта, Джорджия, подкрепена от синовете си Пакс (22 г.) и Нокс (17 г.), Брад Пит изобщо не присъства на събитието. Голямата изненада обаче дойде в момента, в който Захара излезе на сцена, за да получи своята бакалавърска степен по психология.

Захара Джоли, а не Джоли-Пит

Когато дойде редът на Захара да вземе дипломата си, тя беше обявена пред цялата публика просто като Захара Марли Джоли, изтривайки изцяло фамилията на баща си Пит.

След като случаят бързо се превърна в световна новина, източник, близък до семейството, сподели пред медиите:

„Жалко е, че хората изпитват нужда да хвърлят сянка върху този празник, атакувайки един баща, който и без това вече е разделен от семейството си.“

Официалните представители на Брад Пит за момента отказват коментар по темата.

На събитието не бяха забелязани останалите деца на бившата двойка – Мадокс (24 г.), Шайло (19 г.) и Вивиан (17 г.). Майка им Анджелина Джоли (50 г.) заложи на дълго сиво палто и черни ботуши, а братята на Захара бяха облечени в официални костюми за важния ден.

Войната на фамилиите продължава

Брад Пит и Анджелина Джоли се разведоха през 2016 г. след повече от десетилетие заедно, което постави началото на дълга и горчива съдебна битка. От раздялата насам децата им многократно дават знаци, че не искат да имат нищо общо с актьора от „Боен клуб“.

Захара направи същия жест още през 2023 г. при приемането си в колежанско сестринство.

Вивиан премахна „Пит“ от името си в официалната брошура за бродуейския мюзикъл „The Outsiders“, по който работи.

Шайло стигна най-далеч, като през 2024 г. официално и по съдебен път се отказа от фамилията на баща си – решение, което според близки до актьора го е оставило „съкрушен“.

Според информации на американските таблоиди, Брад Пит е правил няколко неуспешни опита да възстанови контакта с децата си и приема ситуацията изключително тежко. Твърди се, че към момента той вижда „периодично“ само по-малките близнаци Нокс и Вивиан, докато отношенията с останалите му наследници остават напълно разрушени.