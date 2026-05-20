Засякоха радиация от руски дрон в Украйна: Ракетата била с обеднен уран

К онтраразузнаването и следователите на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) откриха повишен радиационен фон върху отломките от руска ракета, която окупаторите са монтирали на въоръжение в модифициран ударен дрон „Геран-2“ по време на атака срещу Черниговска област през април тази година.

Става дума за фрагменти от ракета Р-60 от клас „въздух-въздух“, които са намерени близо до село Камка. Установено е, че руските войски използват тези модифицирани безпилотни апарати по време на масирани атаки с конкретна цел – ракетите да поразяват украинските самолети и хеликоптери, които излитат за прихващане на приближаващите вражески БПЛА.

По време на радиационното разузнаване в непосредствена близост до отломките специалистите са регистрирали гама-излъчване на ниво от 12 микросиверта на час, което съществено надвишава естествения радиационен фон и е пряка заплаха за здравето на човека. По-нататъшните изследвания установиха, че бойната част на ракетата е съдържала елементи от обеднен уран, идентифицирани като Уран-235 и Уран-238. Модификацията Р-60М се отличава от по-старите версии именно по това, че в бойната ѝ част се използват уранови пръти вместо волфрамови, като един от начините за разпознаването им у дома е специалната маркировка за радиационна опасност върху корпуса.

Аварийните бригади на СБУ, съвместно с Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) и Силите за отбрана на Украйна, приведоха бойната част на ракетата в безопасно състояние и я транспортираха до специализирано място за съхранение на радиоактивни отпадъци. По този случай вече се води досъдебно производство за военни престъпления по чл. 438 от Наказателния кодекс на Украйна.

От СБУ предупреждават гражданите да бъдат изключително бдителни, тъй като уранът е силно токсичен и радиоактивен. Най-голяма опасност представляват повредените или обгорели боеприпаси, тъй като при разрушаването си те отделят радиоактивен прах, опасен за хората и околната среда. При откриване на такива предмети жителите се призовават да се отдалечат на безопасно разстояние, в никакъв случай да не ги докосват или преместват, а незабавно да докладват на горещите линии.

Това не е първият случай, в който военните действия създават риск от радиационно замърсяване. По-рано излязоха доклади, според които структурната стабилност на защитното укритие (саркофага) над разрушения Четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ е подложена на засилен контрол. Опасенията за дългосрочното задържане на радиоактивните материали нараснаха, след като съоръжения в пределите на затворената централа претърпяха щети при руски удар с дрон през февруари 2025 г.