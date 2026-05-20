NOVA стартира лятната си програмна схема с огромна преднина

В еднага след забележителния финал на формата „Като две капки вода“, който отбеляза рекорден сезон, NOVA стартира лятната си програмна схема. Снощи медията представи премиерното за телевизионния ефир предаване – „SOS Разтребители“, в което водещият Даниел Бачорски заедно със своя супер екип от разтребители преминава през тежки предизвикателства в почистването и помогна на хора, готови да променят живота си. Според официалните пийпълметрични данни, предаването е гледано от всеки трети зрител в активна възраст (18-59 г.). С аудиторен дял от над 35%, „SOS Разтребители“ е далеч пред конкуренцията в телевизионния ефир.

Официалните данни показват, че отчетеният аудиторен дял на първия епизод на новото предаване е с над 80% по-висок спрямо регистрираното от втората телевизия в класацията по същото време.

Екипът на “SOS Разтребители“ тази вечер от 20:00 ч. ще се сблъска с предизвикателство, което ще постави способностите им на изпитание. Следват още две премиерни заглавия в ефира на NOVA – забавното предаване Smart Face, което започва утре вечер в 20:00 ч., а от 27 май героите на Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова ще се впуснат в разследването на криминална загадка в сериала „Дъждът оставя следи“.