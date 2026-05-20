Свят

Уволнение в 7:00 ч. сутринта: Meta блокира лаптопите на хиляди служители, преди да разберат, че са съкратени

Служителите в Северна Америка са получили инструкции да работят от вкъщи в деня на съкращенията

20 май 2026, 14:44
Източник: Getty Images

Т ехнологичният гигант Meta се подготвя за една от най-мащабните си вълни от съкращения през последните години, която ще засегне близо 8000 служители (около 10% от работната сила). Около предстоящите уволнения обаче цари пълна мистерия, а компанията крие кой точно ще загуби работата си – ход, който според експерти е умишлен, за да се предотвратят хакерски атаки и отмъщение от страна на служителите, съобщава Newsweek.

Служителите в Северна Америка са получили инструкции да работят от вкъщи в деня на съкращенията. Повечето от тях ще разберат дали са уволнени чрез автоматично съобщение на личния си имейл в 7:00 сутринта. Докато получат писмото, достъпът им до фирмените лаптопи, вътрешните системи и акаунти вече ще бъде напълно блокиран.

Милиони за обезщетения, за да се спасят фирмените тайни

Според американското законодателство (закона WARN) компаниите са длъжни да отправят 60-дневно предизвестие при масови уволнения. До момента обаче Meta е подала официални документи за по-малко от 200 работници в Калифорния.

Ако компанията не предупреди служителите си навреме, тя ще бъде задължена да им изплати заплатите и осигуровките за тези два месеца в пълен размер, без те реално да работят. Джеймс Брудни, участвал в изготвянето на закона, коментира, че Meta съзнателно е решила да поеме тази огромна финансова загуба. Според експерти по трудови отношения мотивът е ясен:

„Технологичните компании притежават изключително ценна интелектуална собственост и търговски тайни, които искат да защитят. За тях е много по-рационално да плащат заплати на вече уволнени хора, отколкото да им оставят достъп до системите за 60 дни и да рискуват актове на отмъщение от разочаровани служители“.

Изкуственият интелект изяжда работни места

Въпреки че Meta отчете силни финансови резултати за първото тримесечие, ръководството оправдава съкращенията с преструктуриране. Изпълнителният директор Марк Зукърбърг обяви, че целта е компанията да стане „по-бърза и по-ефективна“.

Макар Зукърбърг да отрича, че изкуственият интелект (AI) е директната причина за уволненията, съкращенията се правят именно за да се освободят ресурси за огромни инвестиции в тази сфера. Meta повиши прогнозата си за капиталови разходи за 2026 г. до космическите 125 – 145 милиарда долара, насочени основно към AI инфраструктура. Пред служителите си Зукърбърг признава, че огромните разходи изискват сериозни съкращения от перото за персонал.

Според вътрешни документи, Meta планира да пренасочи около 7000 от оставащите си служители към проекти, свързани с изкуствен интелект, като същевременно елиминира множество мениджърски позиции.

Агония и стрес в офисите

Сред служителите цари безпрецедентно напрежение. Анонимен служител с 10-годишен стаж в компанията споделя:

„Никога не съм бил толкова стресиран и тревожен на работа. Иронията е, че ни караха да обучаваме AI инструментите, които в крайна сметка ще заменят собствените ни работни места“.

Мащабът на преструктурирането през 2026 г. е огромен. След по-малки вълни от съкращения през януари и март, настоящата фаза бележи сериозна ескалация на процеса. По-лошото за служителите е, че самото ръководство няма дългосрочен план.

„Иска ми се да можех да ви кажа, че имам кристално кълбо и знам как ще се развият нещата в следващите три години. Нямам. Не мисля, че някой има“, признава Зукърбърг в изтекъл аудиозапис.

Експертите предупреждават, че това вероятно няма да е последното орязване на персонал в Meta за годината, като нови съкращения се очакват и през втората половина на 2026 г.

Източник: Newsweek    
