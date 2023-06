Туристи повозиха бебе лос в колата си (СНИМКИ)

Н ационалният парк "Йелоустоун" призова посетителите да пазят дивата природа след поредица от инциденти, при които животните са били убити или застрашени, включително един, при който туристите са качили новороден лос в колата си.

През уикенда посетители са сложили новороден лос в колата си и са го занесли в полицейското управление на Уест Йелоустоун. По-късно телето избягало в гората. Състоянието му е неизвестно, съобщиха от парка.

В края на миналата седмица паркът излезе с призив към посетителите да шофират внимателно и да спазват правилата за безопасност след няколко съобщения за фатални сблъсъци между превозни средства и диви животни.

