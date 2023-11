Трованти: Камъни в Румъния могат да растат, да се движат и да се размножават

Т очно когато си мислим, че сме видели всичко, Майката Природа ни изумява още една странност. Добре дошли в чудния свят на геоложките явления, известни като трованти. Тези редки, луковични, изпъкнали камъни се срещат само в малък град в Румъния, наречен Костещи. Тровантите са толкова фантастични, че са намерили място в местния фолклор. Някои казват, че те растат, ходят и дори раждат бебета трованти. Науката твърди, че вероятно са прави.

I've never quite been the same since I learned about trovants. These are rocks, actual rocks, that not only 'grow' but MULTIPLY. pic.twitter.com/T3LmD97ncg — Folk Horror Magpie 🕸️ (@folkhorrormagpi) September 17, 2020

Какво представляват тровантите?

Тровантите са скали със сферична и леко неправилна форма. Те могат да бъдат с диаметър от няколко милиметра и да тежат само няколко грама, или да се извисяват на височина до 4,5 метра и да тежат няколко тона. Тези странни, неподвластни на гравитацията камъни са озадачавали хората още от XVIII век, като много любопитни хора са подозирали, че това са яйца на динозаври, вкаменелости на растения или дори извънземни капсули.

Учените са смятали, че тровантите са вид конкреции - купчини от минерални вещества (по-специално песъчинки и конгломерати), вградени в скални пластове от варовик, пясък или шисти. Те често се образуват от утаяване на минерали от водата, събрана около ядро от камъче, лист, черупка, кост или вкаменелост.

If you have never heard of #trovants then picture #ancient rocks that can actually grow and move. They are rare anywhere but in #Romania they have long been enshrined in #myth. https://t.co/OBVHe5OdWR pic.twitter.com/p4VTNOFquP — Ancient Origins (@ancientorigins) June 16, 2022

През 2008 г. обаче Международният геоложки конгрес в Осло твърди, че тровантите неправилно са класифицирани като конкреции, тъй като няма минерална разлика между камъните и пясъка, върху които се намират. Освен това в тях няма ясно изразено ядро.

Каквито и да са те, учените смятат, че въз основа на състава им и разположението им върху пясъците тези странни камъни са по-стари от човека - оформени са от земетресения преди около 5,3 милиона години, по време на средния миоценски подетаж. Околните пясъци също така предполагат, че районът е бил древна морска среда, което може да обясни защо понякога в тях могат да бъдат открити вкаменелости от двучерупчести и коремоноги.

Тези скали могат да растат и да се размножават

Друга странност при тровантите е, че те отделят цимент. Този "талант" кара някои хора да мислят, че те може да са живи същества, а не просто скали. Това отделяне на цимент се случва след силен дъжд. Когато тровантите абсорбират минералите от дъжда, те влизат в контакт с химикалите, които вече се съдържат в камъка, и предизвикват реакция на налягане, която кара скалите да увеличават обиколката си. Това не е нещо, което можете да видите да се случва. Изследователите твърдят, че скоростта на отлагане на тровантите е приблизително 4 до 5 см на всеки 1000 години.

Същият феномен кара тровантите да се размножават или "възпроизвеждат", както биха казали някои. Когато се появи нова растежна бабуна, вероятно от вода, която засяга само едната страна на скалата, и стане достатъчно голяма, тя може да се откъсне от "родителската" скала и да създаде малки трованти.

These enigmatic stones, known as "trovants" in Romania, grow, move, and even reproduce. pic.twitter.com/r8vsxHbIBy — Suzie Sante (@SanteSuzie) January 11, 2023

Тровантите могат да се движат

Някои хора също така вярват, че тровантите могат да "ходят", подобно на т.нар. плаващи камъни в Долината на смъртта, които сякаш сами се носят по плоския пустинен пейзаж. Един от изследователите твърди, че е снимал трованти в продължение на две седмици и твърди, че един от тях се е движил с около една десета от 2,5 милиметра. Макар че много учени са скептични към твърденията за "ходене на трованти", те не отричат възможността нагряването или охлаждането на почвата да предизвиква движение сред камъните.

Къде се намират тровантите

Трованти се срещат почти изключително в румънския окръг Вълчан в пясъчната кариера край село Костещи, покрай потока Грезарея или в съседното село Отешани. За да се защитят тези необичайни геоложки образци, през 2004 г. в окръг Вълча, Румъния, е създаден "Muzeul Trovantilor" или природен резерват "Музей на тровантите", който понастоящем е под закрилата на ЮНЕСКО.