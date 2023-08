Трите деца на Майкъл Джексън: Всичко за Принс, Парис и Бланкет

И зпълнителят на "Thriller" стана баща през февруари 1997 г., когато тогавашната му съпруга, Деби Роу, роди син Принс, последван от дъщеря Парис през април 1988 г. След като бившата двойка се разведе през април 2000 г., сурогатна майка роди сина му Бланкет през февруари 2002 г.

Легендарният изпълнител почина от остра интоксикация с пропофол през юни 2009 г. Той беше на 50 години.

Принс и Бланкет отпразнуваха 65-ия рожден ден на Майкъл през август 2023 г. с рядко съвместно появяване в Лас Вегас, докато Парис каза чрез своите истории в Instagram, че „дължи всичко“ на покойния си баща.

Запознайте се с членовете на семейството на Майкъл по-долу.

Когато Принс, чието истинско име също е Майкъл, се роди през февруари 1997 г., Маколи Кълкин и Елизабет Тейлър станаха негови кръстници.

В изявление по онова време новият татко избухна: „Думите не могат да опишат как се чувствам. … Бях благословен отвъд разбирането и ще работя неуморно, за да бъда най-добрият баща, който мога да бъда.“

Изпълнителят имаше попечителство над Принс и Парис след раздялата между него и Роу. Братята и сестрите, заедно с Бланкет, живееха с баба си Катрин Джексън след смъртта на Майкъл. Принс получи диплома по бизнес администрация от университета Loyola Marymount през май 2019 г. Докато беше студент там, той съоснова благотворителната организация Heal Los Angeles със свой приятел.

Любителят на мотоциклетите, който често прави видеоклипове в YouTube за каранията си, почете покойния си баща с масивна татуировка на прасеца през април 2017 г.

„Не мисля, че това е нещо, което някога ще преодолявате“, каза той пред Los Angeles Times за скръбта си миналата година. „Това винаги ще бъде част от живота ви, която липсва.“

Деби Роу роди Парис през април 1998 г., като моделът даде рядка представа за връзката им майка-дъщеря по време на поява на „Red Table Talk“ през 2021 г.

„Страхотно е да я имаш като приятел“, каза тя. „Това е идеалната дума, за да я опиша.“

Happy 25th birthday to Paris-Michael Katherine Jackson!



She has evolved throughout her life & her art as a model, actress, activist, & most importantly, as a musician.



She established her own sound through being inspired by indie, folk, dream pop, grunge and alternative rock. pic.twitter.com/vz2NIhpmvM