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Ваня Запрянова: Сезонът на шампионите ме зове!

Ваня Запрянова ще се завърне на Арената с една единствена цел - победата

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Е дна от най-силните жени в историята на “Игри на волята” и бронзов медалист от втория сезон на приключенското риалити Ваня Запрянова ще се завърне на Арената с една единствена цел - победата. Тя ще бъде част от чисто новия отборен състезателен елемент в предаването, в който ще трябва да се съюзи с друга легенда на екстремния формат.

“Завръщам се в игрите след 6-годишна пауза. Но паузи никога не съм си поставяла в истинския живот. Тренирала съм въпреки контузиите и мисля да го покажа сега”, споделя Ваня за своето предстоящо участие в Сезона на Шампионите.

За вероятността да се падне в отбор със своята бивша половинка Светлин Митев, Ваня изрази увереност, че именно факта, че двамата се познават изключително добре, би им помогнала да се справят по-лесно с предизвикателствата, пред които те биха се изправили по пътя към първото място.

Най-малко пък червенокосата Амазонка иска да се падне с шампиона от трети сезон Андрей Гридин и риалити феномена Теодор Венков - Чикагото, но дали съдбата няма да ѝ поднесе изненада именно в тази посока?

Извън бойното поле Ваня Запрянова ще продължи да радва почитателите на “Игри на волята” с дигиталната поредица “Домът на волята”. В нея за първи път камерите ще прекрачат прага на домовете на някои от най-запомнящите се и любими участници от “Игри на волята”, за да ги покажат в техния естествен хабитат - далеч от Арената, битките и стратегиите.

Гледайте премиерата на “Игри на волята” 8 тази неделя, 30 август, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Игри на волята Ваня Запрянова Риалити шоу Сезон на Шампионите NOVA Арената Домът на волята
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