Само по перо: Транс актрисата Хънтър Шафър не остави нищо на въображението след Оскарите

А Хънтър Шафър изглеждаше сензационно, докато позираше на партито след Оскарите на Vanity Fair 2023 в Бевърли Хилс, Калифорния в неделя, пише Daily Mail.

24-годишната транссексуална актриса се осмели да се разголи, носейки перо и перлена копринена пола, които не оставиха нищо на въображението.

Актрисата, която е известна с авангардния си моден усет, уверено позира пред камерите, докато гостите на звездното събитие гледаха със страхопочитание.

Трансзвездата завърши тоалета си с високи токчета с каишки и разпусна свободно русите си коси.

Хънтър избра естествен грим, за да покаже красивите си черти.

