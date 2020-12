Уитни Хюстън - "гласът", който ще живее завинаги

У итни Хюстън или още „Гласът“ е американска певица, актриса, филмов и звукозаписен продуцент и модел. Вижте повече във видеото от канала "Портретъ" на VBOX7.

Уитни Елизабет Хюстън е родена на 9 август 1963 г. в Нюарк, Ню Джърси. Тя е дъщеря на бившия военнослужещ Джон Ръсел Хюстън-младши и госпъл певицата Сиси Хюстън. По-големият ѝ брат Майкъл е певец, а по-големият ѝ полубрат е бившият баскетболист Гари Гарланд.

На 11-годишна възраст Уитни Хюстън вече е солист в хора на баптистката църква в Нюарк, където се научава да свири на пиано. Майка ѝ помага много, за да се развива в музикалния бизнес.

Снимат биографичен филм за Уитни Хюстън

В началото на 80-те години Хюстън започва работа като модел, след като е забелязана от известен фотограф. Тя става първата цветнокожа жена, която се появява на корицата на Seventeen. Следват ангажименти в различни списания, а външният й вид я превръща в един от най-търсените модели сред тийнейджърите.

Дебютният ѝ албум излиза през 1985 г., а продажбите му наброяват над 22 милиона копия.

През 1986 г. Уитни печели първата си награда "Грами" за най-добро поп вокално изпълнение със сингъла "Saving All My Love for You".

Вторият албум на Уитни Хюстън излиза през юни 1987 г. Първият сингъл „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) също е огромен хит, достигайки номер 1 в класацията на Billboard Hot 100.

През 1989 г. певицата сформира фондация за деца "Уитни Хюстън", която набира средства за нуждите на деца по целия свят.

През ноември 1990г. издава своя трети студиен албум, а коментарите на критиците за него за разнопосочни.

След тригодишна връзка с R&B певеца Боби Браун, Уитни Хюстън сключва брак с него, а на 4 март 1993 г. певицата ражда дъщеря им Боби Кристина Браун, която е единствено дете на двойката. Уитни Хюстън разкрива в интервю през 1993г., че е претърпяла спонтанен аборт по време на снимките на филма „Бодигард“.

Първата ѝ роля в киното е именно във филма „Бодигард“ през 1992г. с участието на Кевин Костнър. Въпреки смесените отзиви за филма, той е изключително успешен, а песента "I Will Always Love You" от саундтрака към него завинаги се превръща в нейна визитна картичка.

След успеха на филма „Бодигард“ Хюстън предприема поредното глобално турне (The Bodyguard World Tour) през 1993–1994г.. Нейните концерти, филми и рекордни записи я превръщат в третата най-печеливша жена артист от 1993-1994г., веднага след Опра Уинфри и Барбара Стрейзънд според списание "Forbes".

Нови разкрития за личния живот на Уитни Хюстън

В края на 90-те все повече се коментират слуховете, че Уитни Хюстън злоупотребява с наркотиците и има зависимост към тях. Самата тя в няколко свои интервюта не отрича тези слухове.

В началото на 2004г. съпругът ѝ Боби Браун участва в свое собствено риалити предаване „Да бъдеш Боби Браун“. Шоуто разкрива какво се е случвало в дома им с Уитни Хюстън. Излъчено е през 2005г. и включва кадри с певицата в нелицеприятни моменти за нея. Години по-късно "Гардиън" смята, че чрез участието си в шоуто Уитни Хюстън е загубила „последните останки от достойнството си“.

След години спорове и сътресения, тя се разделя с Боби Браун и подава молба за развод. Разводът е финализиран на 24 април 2007г. и певицата получава попечителство над Боби Кристина.

През септември 2009 г. Уитни Хюстън дава първото си интервю след седем години пауза пред Опра Уинфри. В шоуто признава, че е употребявала наркотици с бившия си съпруг Боби Браун по време на брака им. Споделя още, че след раждането на дъщеря ѝ, употребата на наркотици за нея е ежедневие.

След 7 години пауза, в които се бори със своите зависимости и лични проблеми, през 2009-та година Уитни издава последния си албум "I look to you", последван и от световно турне. То за съжаление се оказва разочароващо за много нейни фенове и си навлича негативните коментари от критиците. Дългите години злоупотреба с алкохол и наркотици се оказват непреодолими и певицата вече не успява да изпълнява песните си по същия начин. Мнозина смятат, че именно провалът на турнето е бил последният емоционален крах за певицата, който отново я е тласнал към зависимостите.

През май 2011г. певицата отново се записва в рехабилитационен център за проблеми с наркотиците и алкохола.

На 11 февруари 2012г. Уитни Хюстън е открита мъртва в апартамент на хотел „Бевърли Хилтън“. Като причина за смъртта е удавяне след употребата на кокаин.

Уитни Хюстън е считана за един от най-великите творци на всички времена. Нейните успехи в популярните музикални класации, както и известността ѝ в MTV повлияват на няколко афроамерикански изпълнителки.

Приживе има повече от 170 милиона продадени записа, над 200 златни, платинени и сребърни плочи и 6 награди "Грами", което я нарежда сред най-успешните изпълнители за своето време. Дълго преди своята смърт губи трайно гласа си, което се предполага, че е в резултат и на злоупотребата с наркотици.