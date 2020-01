Почина Ник Гордън - бившият приятел на дъщерята на Уитни Хюстън

Н ик Гордън, бившето гадже на Боби Кристина Браун, е починал няколко години, след като беше обявен за съпричастен към смъртта ѝ, пише Си Ен Ен.

Годрън е починал в сряда на 30-годишна възраст, а смъртта му е потвърдена от неговия адвокат:

Nick Gordon, ex-partner of the late Bobbi Kristina Brown, has died at age 30, his lawyer says. Brown was the daughter of singer Whitney Houston. https://t.co/TauI0Rnc6U

"Макар да не мога да говоря за конкретните обстоятелства на неговата смърт, мога да кажа, че е наистина съкрушително да бъда свидетел на тоталното опустошение, което зависимостта към дрогата причини на група млади приятели, които бяха обичани и имаха огромен потенциал", казва в изявление адвокатът на Гордън, цитиран от Си Ен Ен.

Дъщерята на Уитни Хюстън почина след половин година в изкуствена кома

Преди 5 години, на 22-годишна възраст, след половин година в изкуствена кома, почина единствената дъщеря на Уитни Хюстън – Боби Кристина Браун. Тя беше откарана в болница на 31 януари 2015 г., след като беше намерена в безсъзнание, захлупена с лицето надолу в пълна вана в дома ѝ.

WOW, first Whitney, then her daughter, Bobbi Kristina Brown and now her Bobbi’s ex boyfriend Nick Gordon dies from overdose? https://t.co/WfooESoqgf

Семейството на Боби Кристина Браун обвини партньора ѝ Ник Гордън за нейната смърт. Те заведоха дело, в което обвиняват Гордън, че е дал на Боби Кристина "токсичен коктейл", а след това я е захлупил с лицето надолу във ваната.

Списание "Тайм" пише, че Гордън никога не е обвинен по това дело, но е осъден да заплати 36 милиона долара по дело относно неговата съпричастност към смъртта на девойката. Ник Гордън не пристъства на нито едно заседание и автоматично губи делото.

NEWS: Nick Gordon has died



Gordon's attorney, Joe Habachy, confirmed his death to CNN but did not provide details on the cause.



Bobbi Kristina Brown’s ex boyfriend’s death comes 3 years after he was found liable for the late Whitney Houston’s daughter’s death.



He was 30. pic.twitter.com/wBHYfuUDMk