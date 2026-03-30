Трагедията на "принцесата на кокаина": Малко известната история на Мануела Ескобар

Р одена през май 1984 г. в семейството на Пабло Ескобар и Мария Виктория Енао, Мануела Ескобар прекарва целия си живот в опити да избяга от кървавото наследство на своя баща.

Преди Мануела изобщо да се научи да ходи, тя вече е била обучена да бяга. А като дъщеря на най-известния колумбийски наркобарон, тя определено е имала от какво да бяга. И докато детството в семейството на "Краля на кокаина" е имало своите неоспорими привилегии – като това да получаваш абсолютно всеки подарък, който си поискаш за рождения ден – този тип израстване е носил със себе си и пагубни недостатъци.

Мануела е едва на девет години, когато Пабло Ескобар е застрелян през 1993 г. Тя е единственият член на фамилията, който никога не е бил обвиняван в каквото и да е престъпление. Но въпреки абсолютно чистото си съдебно минало, тя така и не успява да се измъкне от тежката сянка на бащините зверства.

В някакъв момент през 90-те години на миналия век момичето буквално изчезва от светлината на прожекторите и оттогава никой не я е виждал.

Ранните години на Мануела Ескобар

Мануела Ескобар идва на бял свят на 25 май 1984 г. – приблизително по същото време, когато баща ѝ се превръща в един от най-влиятелните и могъщи наркобарони на планетата. Тя има по-голям брат, Хуан Пабло, роден през 1977 г.

Тъй като е била съвсем малко дете в пика на наркоимперията, тя едва ли е осъзнавала с какво точно се занимава баща ѝ. Но е знаела едно: че той би направил всичко на света, за да види усмивка на лицето ѝ.

Въпреки чудовищната репутация на безмилостен насилник, Пабло Ескобар е имал огромна слабост към дъщеря си. В разцвета на силите си неговият картел "Меделин" е генерирал до 70 милиона долара на ден. Това означавало, че босът е можел – и е бил готов – да купи абсолютно всичко, което неговата малка "принцеса" си пожелае.

Веднъж Мануела поискала от баща си еднорог. Вместо да ѝ обясни, че такова животно не съществува, наркобаронът наредил на хората си да купят бял кон и да заковат "рог" на главата му и "крила" на гърба. По-късно животното починало от жестока инфекция.

Когато престъпният живот на Ескобар започнал да го притиска в ъгъла, той направил немислимото, за да защити дъщеря си. Докато семейството се криело от властите и от отмъстителната групировка "Лос Пепес" в колумбийските планини в началото на 90-те години, бащата уж изгорил 2 милиона долара в брой, за да стопли премръзналата си дъщеря.

Не след дълго обаче Ескобар осъзнал, че семейството му няма да оцелее, ако остане с него. Затова наредил на съпругата си Мария Виктория Енао да отведе децата на безопасно място под закрилата на правителството. И така, през декември 1993 г., Пабло Ескобар умира точно толкова жестоко, колкото е и живял.

Животът след кървавия край на Пабло Ескобар

Всички знаят историята за драматичната гибел на Пабло Ескобар: опитът му да избяга през покривите на квартала, последвалата ожесточена престрелка с колумбийските власти и кървавата му смърт. Смъртта му обаче не слага край на историята на неговото семейство. В известен смисъл тя поставя началото на една съвсем нова, мъчителна глава.

Малко след ликвидирането на кокаиновия крал, Мануела, брат ѝ Хуан Пабло и майка им Мария Виктория бързо напускат Колумбия, където вече са били мишени. Нито една държава обаче не искала да им предостави убежище заради престъпленията на Ескобар – семейството било отхвърлено дори когато потърсило помощ от Ватикана. В същото време конкурентният картел "Кали" поискал от тях милиони долари обезщетение за миналите грехове на покойния бос.

Бегълците се опитали да намерят спасение последователно в Мозамбик, Южна Африка, Еквадор, Перу и Бразилия. Накрая, в края на 1994 г., те се установяват в Аржентина под фалшиви самоличности. В продължение на няколко години изглеждало, че миналото най-после ги е оставило на мира.

Но през 1999 г. Мария Виктория Енао (живееща под името Виктория Енао Вайехос) и Хуан Пабло (преименуван на Себастиан Марокин) биват внезапно арестувани. Съпругата и синът на Пабло Ескобар са обвинени във фалшифициране на публични документи, пране на пари и незаконно сдружаване.

След няколко месеца зад решетките те са освободени поради липса на достатъчно доказателства. Случаят обаче повдигна много въпроси в обществото – най-вече заради факта, че дъщерята на Пабло Ескобар очевидно никога не бе прекарала и ден в затвора. И всички се запитаха: къде, по дяволите, е Мануела?

Какво се случи с Мануела Ескобар?

До ден днешен Мануела Ескобар остава единственият член на фамилията, който никога не е бил обвиняван или замесван в криминална дейност. Тя е едва на девет години, когато баща ѝ е убит, и оттогава насам пази абсолютно пълна анонимност.

Когато майка ѝ и брат ѝ са арестувани през 1999 г., става ясно, че тя е избегнала белезниците. Тогава за първи път от години се появява някаква оскъдна информация за нея. Статия в колумбийския новинарски сайт El Tiempo разкрива, че Мануела живее под името Хуана Мануела Марокин Сантос в Буенос Айрес.

По това време тя живеела в жилищна сграда, известна като "Харамийо". И докато навсякъде се разпространявали слухове, че тя и брат ѝ разполагат с милиони от наркотрафик, реалността била съвсем друга – животът на Мануела далеч не бил разкошен. Напротив, тя трудно успявала да поддържа стандарта дори на средната класа.

Това било пълна противоположност на детството ѝ, в което парите буквално са се горели за подпалка. Въпреки това в много отношения животът на Хуана Марокин бил по-добър от този на Мануела Ескобар. Докато Мануела имала само частни учители, непрестанна нестабилност и никакво време за общуване с връстници, Хуана имала истинско училище, стабилен дом и приятели на нейната възраст.

За съжаление всичко рухва след ареста на майка ѝ и брат ѝ. Макар че те са освободени, момичето изпада в панически ужас, че някой ще тръгне по петите им, за да отмъщава за греховете на баща им. Това я тласка в състояние на дълбока депресия.

С времето майка ѝ и брат ѝ постепенно се върнаха под светлината на прожекторите. Днес и двамата са автори на книги и говорят открито пред медиите за личния си живот с Пабло Ескобар. Мануела обаче категорично отказва да участва в това. И до днес тя продължава да се укрива от света, въпреки че никога не е извършила никакво престъпление.

Днес Мануела Ескобар е една от най-известните отшелнички в света. Според нейните близки зад нежеланието ѝ да се показва пред обществото се крие трагедия. От 1999 г. насам дъщерята на Пабло Ескобар страда от тежки депресивни епизоди и психичното ѝ здраве сериозно се е влошило.

По думите на брат ѝ Хуан Пабло (който все още използва името Себастиан Марокин), Мануела дори е направила опит да сложи край на живота си. В момента тя живее с него и съпругата му в името на собствената ѝ безопасност и здраве.

Брат ѝ твърди, че тя все още живее в постоянен, парализиращ страх от разкриване. Тя вярва, че всеки, който разбере коя е всъщност, автоматично ще я свърже със зверствата на баща ѝ и че някой ден нейните близки ще платят с живота си за делата на наркобарона.

Мануела Ескобар вече е на четиридесет години и тепърва предстои да разберем дали някога ще наруши мълчанието си и дали изобщо ще покаже лицето си пред света отново.