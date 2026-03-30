Трагедията на "принцесата на кокаина": Малко известната история на Мануела Ескобар

Въпреки чудовищната репутация на безмилостен насилник, Пабло Ескобар е имал огромна слабост към дъщеря си

30 март 2026, 13:52
Връчиха наградите „Икар“ 2026

Връчиха наградите „Икар“ 2026
От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

"Да обичаш на инат": Връчват наградите "Икар"
Бизнесменът Макс Баклаян напусна Hell’s Kitchen

Бизнесменът Макс Баклаян напусна Hell’s Kitchen
Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция
Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord
Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Намерих себе си в сладкарството и това е моят път! (ВИДЕО

Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Намерих себе си в сладкарството и това е моят път! (ВИДЕО
Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Р одена през май 1984 г. в семейството на Пабло Ескобар и Мария Виктория Енао, Мануела Ескобар прекарва целия си живот в опити да избяга от кървавото наследство на своя баща.

Преди Мануела изобщо да се научи да ходи, тя вече е била обучена да бяга. А като дъщеря на най-известния колумбийски наркобарон, тя определено е имала от какво да бяга. И докато детството в семейството на "Краля на кокаина" е имало своите неоспорими привилегии – като това да получаваш абсолютно всеки подарък, който си поискаш за рождения ден – този тип израстване е носил със себе си и пагубни недостатъци.

Мануела е едва на девет години, когато Пабло Ескобар е застрелян през 1993 г. Тя е единственият член на фамилията, който никога не е бил обвиняван в каквото и да е престъпление. Но въпреки абсолютно чистото си съдебно минало, тя така и не успява да се измъкне от тежката сянка на бащините зверства.

В някакъв момент през 90-те години на миналия век момичето буквално изчезва от светлината на прожекторите и оттогава никой не я е виждал.

  • Ранните години на Мануела Ескобар

Мануела Ескобар идва на бял свят на 25 май 1984 г. – приблизително по същото време, когато баща ѝ се превръща в един от най-влиятелните и могъщи наркобарони на планетата. Тя има по-голям брат, Хуан Пабло, роден през 1977 г.

Тъй като е била съвсем малко дете в пика на наркоимперията, тя едва ли е осъзнавала с какво точно се занимава баща ѝ. Но е знаела едно: че той би направил всичко на света, за да види усмивка на лицето ѝ.

Въпреки чудовищната репутация на безмилостен насилник, Пабло Ескобар е имал огромна слабост към дъщеря си. В разцвета на силите си неговият картел "Меделин" е генерирал до 70 милиона долара на ден. Това означавало, че босът е можел – и е бил готов – да купи абсолютно всичко, което неговата малка "принцеса" си пожелае.

Веднъж Мануела поискала от баща си еднорог. Вместо да ѝ обясни, че такова животно не съществува, наркобаронът наредил на хората си да купят бял кон и да заковат "рог" на главата му и "крила" на гърба. По-късно животното починало от жестока инфекция.

Когато престъпният живот на Ескобар започнал да го притиска в ъгъла, той направил немислимото, за да защити дъщеря си. Докато семейството се криело от властите и от отмъстителната групировка "Лос Пепес" в колумбийските планини в началото на 90-те години, бащата уж изгорил 2 милиона долара в брой, за да стопли премръзналата си дъщеря.

Не след дълго обаче Ескобар осъзнал, че семейството му няма да оцелее, ако остане с него. Затова наредил на съпругата си Мария Виктория Енао да отведе децата на безопасно място под закрилата на правителството. И така, през декември 1993 г., Пабло Ескобар умира точно толкова жестоко, колкото е и живял.

  • Животът след кървавия край на Пабло Ескобар

Всички знаят историята за драматичната гибел на Пабло Ескобар: опитът му да избяга през покривите на квартала, последвалата ожесточена престрелка с колумбийските власти и кървавата му смърт. Смъртта му обаче не слага край на историята на неговото семейство. В известен смисъл тя поставя началото на една съвсем нова, мъчителна глава.

Малко след ликвидирането на кокаиновия крал, Мануела, брат ѝ Хуан Пабло и майка им Мария Виктория бързо напускат Колумбия, където вече са били мишени. Нито една държава обаче не искала да им предостави убежище заради престъпленията на Ескобар – семейството било отхвърлено дори когато потърсило помощ от Ватикана. В същото време конкурентният картел "Кали" поискал от тях милиони долари обезщетение за миналите грехове на покойния бос.

Бегълците се опитали да намерят спасение последователно в Мозамбик, Южна Африка, Еквадор, Перу и Бразилия. Накрая, в края на 1994 г., те се установяват в Аржентина под фалшиви самоличности. В продължение на няколко години изглеждало, че миналото най-после ги е оставило на мира.

Но през 1999 г. Мария Виктория Енао (живееща под името Виктория Енао Вайехос) и Хуан Пабло (преименуван на Себастиан Марокин) биват внезапно арестувани. Съпругата и синът на Пабло Ескобар са обвинени във фалшифициране на публични документи, пране на пари и незаконно сдружаване.

След няколко месеца зад решетките те са освободени поради липса на достатъчно доказателства. Случаят обаче повдигна много въпроси в обществото – най-вече заради факта, че дъщерята на Пабло Ескобар очевидно никога не бе прекарала и ден в затвора. И всички се запитаха: къде, по дяволите, е Мануела?

  • Какво се случи с Мануела Ескобар?

До ден днешен Мануела Ескобар остава единственият член на фамилията, който никога не е бил обвиняван или замесван в криминална дейност. Тя е едва на девет години, когато баща ѝ е убит, и оттогава насам пази абсолютно пълна анонимност.

Когато майка ѝ и брат ѝ са арестувани през 1999 г., става ясно, че тя е избегнала белезниците. Тогава за първи път от години се появява някаква оскъдна информация за нея. Статия в колумбийския новинарски сайт El Tiempo разкрива, че Мануела живее под името Хуана Мануела Марокин Сантос в Буенос Айрес.

По това време тя живеела в жилищна сграда, известна като "Харамийо". И докато навсякъде се разпространявали слухове, че тя и брат ѝ разполагат с милиони от наркотрафик, реалността била съвсем друга – животът на Мануела далеч не бил разкошен. Напротив, тя трудно успявала да поддържа стандарта дори на средната класа.

Това било пълна противоположност на детството ѝ, в което парите буквално са се горели за подпалка. Въпреки това в много отношения животът на Хуана Марокин бил по-добър от този на Мануела Ескобар. Докато Мануела имала само частни учители, непрестанна нестабилност и никакво време за общуване с връстници, Хуана имала истинско училище, стабилен дом и приятели на нейната възраст.

За съжаление всичко рухва след ареста на майка ѝ и брат ѝ. Макар че те са освободени, момичето изпада в панически ужас, че някой ще тръгне по петите им, за да отмъщава за греховете на баща им. Това я тласка в състояние на дълбока депресия.

С времето майка ѝ и брат ѝ постепенно се върнаха под светлината на прожекторите. Днес и двамата са автори на книги и говорят открито пред медиите за личния си живот с Пабло Ескобар. Мануела обаче категорично отказва да участва в това. И до днес тя продължава да се укрива от света, въпреки че никога не е извършила никакво престъпление.

Днес Мануела Ескобар е една от най-известните отшелнички в света. Според нейните близки зад нежеланието ѝ да се показва пред обществото се крие трагедия. От 1999 г. насам дъщерята на Пабло Ескобар страда от тежки депресивни епизоди и психичното ѝ здраве сериозно се е влошило.

По думите на брат ѝ Хуан Пабло (който все още използва името Себастиан Марокин), Мануела дори е направила опит да сложи край на живота си. В момента тя живее с него и съпругата му в името на собствената ѝ безопасност и здраве.

Брат ѝ твърди, че тя все още живее в постоянен, парализиращ страх от разкриване. Тя вярва, че всеки, който разбере коя е всъщност, автоматично ще я свърже със зверствата на баща ѝ и че някой ден нейните близки ще платят с живота си за делата на наркобарона.

Мануела Ескобар вече е на четиридесет години и тепърва предстои да разберем дали някога ще наруши мълчанието си и дали изобщо ще покаже лицето си пред света отново.

Източник: allthatsinteresting.com    
Извънредна видеоконферентна среща заради войната в Близкия изток на министрите на енергетиката в ЕС

Извънредна видеоконферентна среща заради войната в Близкия изток на министрите на енергетиката в ЕС

Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

Петролната крепост на Иран под прицел: Защо Тръмп иска контрол над остров Харк?

Петролната крепост на Иран под прицел: Защо Тръмп иска контрол над остров Харк?

С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

България Преди 7 минути

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

Красимир Балъков на 60: Легендата на българския футбол показа неподозиран талант (ВИДЕО)

Красимир Балъков на 60: Легендата на българския футбол показа неподозиран талант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 24 минути

„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист

<p>Предупреждение за опасни &bdquo;разрушителни&ldquo; градуси през седмицата на Пълнолунието</p>

Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

Любопитно Преди 1 час

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

Какво е синдромът на Алиса в Страната на чудесата - неврологичното състояние, което засяга децата

Какво е синдромът на Алиса в Страната на чудесата - неврологичното състояние, което засяга децата

Любопитно Преди 1 час

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

България Преди 1 час

Има и конкретен случай от 2021 г., отбеляза Емил Дечев

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Парламентарни избори Преди 1 час

До момента са задържани 95 лица, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

България Преди 1 час

Ако сте родител, чието дете предстои да тръгне на градина или ясла, ето кои са най-важните стъпки и срокове, които трябва да спазвате

<p>&quot;Орбановите шпиони ме преследваха&quot;: Политически трилър в Будапеща</p>

"Орбановите шпиони ме преследваха", твърди унгарски журналист, обвинен в шпионаж

Свят Преди 1 час

Саболч Паний казва, че обвиненията на Будапеща целят да „го притиснат психологически и да разрушат репутацията му“, след негови разкрития за тайни разговори

Китайският „Град на бъдещето“ Сюнган: От чертеж до реалност само за 6 години

Любопитно Преди 2 часа

Над 5000 сгради, милиони жители и супермодерна инфраструктура: Новият район Сюнган вече не е просто чертеж, а реално доказателство за скоростта, с която Китай преобразява бъдещето

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Любопитно Преди 2 часа

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Свят Преди 2 часа

Мадрид е забранил на американски самолети, базирани в други страни, включително Великобритания, да използват испанското въздушно пространство в контекста на военните операции в Иран

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската легенда Ким Новак категорично отхвърли Сидни Суини за ролята си в нов биографичен филм, заявявайки, че звездата от „Еуфория“ е „напълно погрешен“ избор за пресъздаване на драматичната ѝ любовна афера със Сами Дейвис-младши

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Свят Преди 2 часа

Неназован руски военнослужещ описва поток от новопристигнали в своето подразделение – много от тях по-възрастни, физически неподготвени и борещи се с алкохолна зависимост – в скорошни видеокадри

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Парламентарни избори Преди 2 часа

И. д. главен секретар Георги Кандев обяви, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност“ и „отговорност на пътя“

<p>Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до &quot;Божи гроб&quot;</p>

Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Свят Преди 2 часа

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

Всичко от днес

От мрежата

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Добрият грим на очите - мощният инструмент за себеизразяване и самочувствие

Edna.bg

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Edna.bg

Вратар от efbet Лига герой за Кабо Верде, спаси две дузпи

Gong.bg

Феновете в Англия с тежка присъда за ВАР

Gong.bg

Българските грации - на Световната купа по художествена гимнастика в София

Nova.bg

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров-Еврото

Nova.bg